"Nem minden igaz, amit itt látunk" - átverte rajongóit Király Viktor

Király Viktor tegnap megmutatta lenyűgöző izmait, amit a kitartó edzéssel ért el, de mint kiderült: nem minden az, aminek látszik. Az énekes ma leleplezte, hogy valójában egy mesterséges intelligencia által generált képet osztott meg magáról, de a történtek után valami egészen ijesztővel szembesült ő maga is.

Átverte követőit Király Viktor. Fotó: Máté Krisztián

Jó reggelt. Tegnap kiraktam egy posztot arról, hogy mekkora karom lett... Poén volt, AI

- vallotta be a zenész az Instagram-posztjában.

Ami viszont igazán érdekes, számomra teljesen egyértelmű volt, hogy mesterséges intelligencia. Sokaknak nem. Ilyenkor felmerül egy komoly kérdés: tényleg ennyire könnyű ma izmosabbnak, szebbnek, „tökéletesebbnek” mutatni magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk?

Viktor hozzátette, hogy az egyáltalán nem probléma, ha valakinek vannak céljai kinézete terén, de elképesztően félelmetesnek tartja azt, hogy a közösségi média ezt milyen formában tudja ferdíteni.

A gond ott kezdődik, hogy a közösségi médiában nap mint nap olyan képeket látunk, amelyek gyakran nem a valóságot mutatják, mégis ezekhez próbáljuk mérni magunkat. Abban a hitben, hogy minden, amit látunk, elérhető és valódi. Egy dolgot szűrtem le ebből az egészből: nem minden igaz, amit itt látunk

- írta az énekes, aki a rövid monológját azzal zárta, szerinte a legértékesebb dolog ma az, hogy mindenki önmaga maradhat.