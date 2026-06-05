Elballagott az iskolából Viktorka, aki Magyarországon egyedüliként él együtt ritka betegségével

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Torma család, legkisebb kisfiuk, Viktor ugyanis a napokban ballagott el az általános iskolából. Viktorka ugyan már 18 éves, de egy rendkívül ritka genetikai betegség miatt szellemileg megrekedt egy 10 hónapos kisgyerek szintjén. A kisfiú egy egyéni fejlesztésen alapuló iskolába járt, mivel azonban februárban ünnepelte a 18. születésnapját és innentől kezdve nem tanköteles, így ő is ballaghatott.

Viktor 8 éves volt, amikor kiderült, hogy egy ritka genetikai betegséggel él együtt

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Viktor is átsétálhatott a kapu alatt

Június elején megható ünnepi műsorral búcsúztak iskolájában Viktorkától és fejlesztős csoporttársaitól.

A pedagógusok egy mesét olvastak fel a gyerekeknek, majd átkísérték őket egy ágakkal és szalagokkal díszített kapu alatt.

Egy 10 éve tartó korszak zárult le. Szülei, Irén és Attila nagyon büszkék kisfiukra, aki annak ellenére, hogy születésétől kezdve hatalmas harcot vív betegségével, most egy újabb mérföldkövön van túl.

A ritka genetikai betegség az agykérget támadta meg

Amikor a kisfiú 2008. februárjában, a család ötödik gyermekeként megszületett, egy ideig még úgy tűnt, hogy minden rendben van. Aztán a szülők idővel észrevették, hogy a kicsi nem úgy fejlődik, mint a kortársai, 8 hónaposan még mindig csak 4 kiló volt. Rendszeresen jártak vele különféle fejlesztő terápiákra, értelme azonban egy 10 hónapos kisgyermek szintjén maradt. Hosszú éveket kellett várni, mire kiderült, mi áll ennek a hátterében.

Az egész egy ártalmatlan mintavétellel indult, 8 éves korában ugyanis Viktorka egyik veséje leállt. Itt született meg a diagnózis: mitokondriális betegség, ami Viktor veséje mellett a vázizmokat és az agykérget is megtámadta.

Bár járása mindig egy kicsit ügyetlenebb volt, a kisfiú mégis tudott önállóan járni. Aztán 2024. októberében átesett egy vesetranszplantáción, ami után egy teljes hónapot ágyban kellett tölteni. Rövidesen várt rá egy szemműtét, majd újabb ágynyugalom. Ez idő alatt sajnos olyannyira elsorvadtak a kisfiú izmai, hogy ma már csak segítséggel tud járni.

Bár a transzplantáció adott, hiszen az új vese azóta is tökéletesen működik, azért van, amit el is vett. Míg előtte soha nem betegeskedett Viktor, azóta nagyon oda kell figyelni rá, különösen a húgyúti fertőzésekre. Emiatt például strandolni sem fogunk tudni menni, de még a kádat is minden alkalommal ki kell fertőtlenítenem, amikor Viktort fürdetem

— magyarázta lapunknak az édesanya.