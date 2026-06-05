Borzalmas baleset történt: ismét gyászol a magyar rendőrség

Gyászol a büntetés-végrehajtás, miután 2026. június 5-én reggel, Budapesten, Káposztásmegyeren bekövetkezett közlekedési baleset következtében elhunyt a Budapesti Fegyház és Börtön szolgálati állományába tartozó kábítószer-kereső kutya, Foster.
Kutyavezető kolléganőnk szabadidejében saját járművével közlekedett, amikor közlekedési baleset részese lett. Szerencsére kolléganőnk könnyű sérüléseket szenvedett, azonban a vele utazó szolgálati kutyája tragikus módon a helyszínen elhunyt
- írták a közleményükben.
Foster von Olifox 2021-ben született, belga juhászkutya (Malinois) volt. 2024. augusztus 7-én sikeresen megszerezte a kábítószer-kereső kutya minősítést, ezt követően a Budapesti Fegyház és Börtön állományában teljesített szolgálatot, ahol feladatait magas színvonalon, megbízhatóan és elkötelezetten látta el.
A szolgálati kutyák a büntetés-végrehajtási szervezet munkájának nélkülözhetetlen szereplői. Feladataik közé tartozik az intézetek biztonságának támogatása, az őrző-védő munka, a nyomkövetés, valamint a kábítószerek és egyéb tiltott anyagok felderítése. A szolgálatba állított ebek hosszú, speciális képzésen vesznek részt, amelynek során képességeiknek megfelelő szakterületre készítik fel őket.
A közös kiképzés és a mindennapi szolgálat során a kutyavezető és kutyája között különleges bizalmi kapcsolat alakul ki, amely túlmutat a munkavégzés keretein. E kapcsolat jelentőségét jól mutatja, hogy a szolgálati kutyák nyugdíjazásukat követően sok esetben korábbi kutyavezetőjük gondoskodásában töltik életük hátralévő részét.
A tragikus esemény a büntetés-végrehajtási intézet munkatársait mélyen megrendítette. Foster igazai bajtárs volt, szolgálati ideje alatt bizonyította rátermettségét és megbízhatóságát, halála különösen nagy veszteség a büntetés-végrehajtási szervezet számára.
Bajtársai és munkatársai tisztelettel adóznak hűséges négylábú kollégájuk emléke előtt.
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