Kefir megható vallomása a felhők felett: „A feleségem tüdőgyulladással és törött kézzel is vidám és gyönyörű!”

Kecskés Tibor, azaz Kefir, a V-Tech hatalmas sikerű jubileumi koncertje után szinte azonnal elhagyta az országot, ám az örömbe némi üröm is vegyült a rajongók legnagyobb megdöbbenésére. Az énekes feleségének, Mariannak az egészségügyi állapota komoly aggodalomra adott okot a közösségi médiában. Kefir szerelme nemcsak egy fájdalmas karsérüléssel és gipsszel a karján indult útnak a tengerentúlra, hanem súlyos tüdőgyulladással is küzd, ami miatt sokan kifejezetten veszélyesnek tartják a hosszú repülőutat. A páros már az óceán felett járva jelentkezett be az interneten, tudatva a világgal, hogy bár a végkimerültség szélén állnak, meg sem állnak Floridáig.

Kefir felesége minden helyzetben támogatja az énekest (Fotó: Bors)

Kefir felesége tüdőgyulladással küzd

A V-Tech frontembere egyenesen a repülőgép fedélzetéről posztolt, ahol láthatóan próbálta tartani a lelket betegeskedő feleségében. A fotó mellé fűzött sorai a következők voltak:

A feleségem tüdőgyulladással és törött kézzel is vidám és gyönyörű! Én csak kimerült vagyok, de vigyázz Orlando, jövünk!

– írta Kefir, amire azonnal záporozni kezdtek a kommentek: „Hogy mert tüdőgyulladással elindulni? Nagyon veszélyes!” – kommentelte egy aggódó hölgy. „Remélem gyorsan jobban lesz. Jó pihenést!” – tette hozzá egy másik követő. A rajongók félelme nem alaptalan, hiszen egy ilyen súlyos légzőszervi megbetegedés mellett a többórás repülés komoly megterhelést jelent a szervezetnek, ám úgy tűnik, a pár vágya a pihenésre minden félelmüket legyőzte.

Tizenhárom éve tűzön-vízen át

Ahhoz, hogy megértsük, miért vállalta Mihályi Mariann ezt a hatalmas kockázatot, érdemes visszatekinteni a kapcsolatukra. Ők ketten ugyanis nem ma kezdték a közös életüket: 2013 óta alkotnak egy párt, és azóta Mariann Kefir legfőbb támasza. 2020-ban, hét évnyi együttélés után mondták ki a boldogító igent, egy olyan időszakban, amikor a világ éppen bezárkózott. Mariann azóta is minden fontos fellépésen ott van, legyen szó falunapról vagy az MVM Dome-ról – most éppen betegen bizonyította be, hogy számára nincs akadály, ha a férjéről van szó.