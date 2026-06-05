"Megköszöntem a Jóistennek és az Angyaloknak, hogy az elmúlt 5 napban mindvégig velem voltak" - Hazatért a kórházból Rubint Réka

"Mindenütt jó, de legjobb otthon. Velük. Lareszka meglepett a kedvenc ételemmel, egész délután ezzel szorgoskodott, hogy örömöt szerezzen nekem. Isteni lett. Mielőtt a kórházból hazaindultam volna, megköszöntem a Jóistennek és az Angyaloknak, hogy az elmúlt 5 napban mindvégig velem voltak és fogták a kezem" - írta a közösségi oldalán Rubint Réka, aki ezt követően megköszönte az Országos Onkológiai Intézet vezetőségének, orvosainak, ápolóinak, beteghordozójának és takarítóinak a szakmai profizmust, a figyelmet és a szeretetteljes közeget, amellyel minden egyes nap hozzájárultak a felépüléséhez.

Hazatért a kórházból Rubint Réka / Fotó: TumbaszHedi

Megható bejegyzéssel jelentkezett Rubint Réka

A fitneszlady kiemelte, ez egyébként minden beteg esetében ugyanígy történt.

A nővérkék a branült rögzítő ragtapaszra szívecskét rajzoltak, ezzel is kedveskedve a betegeknek

- tette hozzá.

Ugyanez elmondható az elmúlt 4 év műtéti beavatkozásaira, amikor a betegségem még nem volt publikus, CT, MR, PET, CT-vizsgálataira, sugár és kemo kezeléseire, melyek nem csak itt, hanem más intézmények dolgozóira is ugyanígy vonatkoznak, mert én mindenhol ugyanezt tapasztaltam! Profizmus és óriási elhivatottság! Nem tudok elég hálás lenni

- jelentette ki Réka

És mivel nőből vagyok, már a kórházból kértem időpontot @tamas_zsidro - hoz és @browmeup_bp -hoz, mert bár intenzív mozgással még nem terhelhetem magam, de ülni és feküdni tudok. Tamás és Szandi megszépítettek, Norbi addig türelmesen várt

- tette még hozzá Réka, majd elmondta, bár az edzéseit egyelőre a férje, Schobert Norbi és a lánya, Lara fogja tartani, de ő is elkíséri őket.

Szeretlek Titeket nagyon!

- zárta a bejegyzését Réka.

A fitneszlady még két hónapja állt ki a nyilvánosság elé, és beszélt arról, hogy 2022 óta ritka daganatos megbetegedéssel küzd. Azóta Réka számtalan kezelésen, köztük sugár- és kemoterápián is átesett, és a küzdelmének még nincs vége, ám ő rendületlenül küzd a gyógyulásért.