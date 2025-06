Meglepő titkot árult el Kefir ikonikus slágerükről

Sokan nem tudják, hogy ezt a dalt a nővéremmel énekeltem, Kecskés Tímeával - akiből amúgy azóta színésznő lett - és kevesen tudják a dal valódi sztoriját, hogy hogyan készült. Mind a kettőnknek szerelmi bánata volt, a nővéremnek is és nekem is és valójában a szövegrészek, amit Timi énekel, az is egy másik embernek szól, és amit én éneklek, az is egy másik embernek szólt akkor még