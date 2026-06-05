Nem múlik Lewis Hamilton gyásza, megható módon emlékezik elhunyt társára

Lewis Hamilton a Monacói Nagydíj előtt könnyeket csalt a rajongók szemébe. A hétszeres világbajnok ezúttal sem érkezett észrevétlenül a hétvégi futam helyszínére: a Ferrari brit pilótáját egy ritka Ducati motoron ülve kapták lencsevégre Monte-Carlo utcáin, ám a Forma–1-es szurkolók figyelmét egy sokkal személyesebb részlet ragadta meg.
A pilóta egy egyedi táskával jelent meg csapata garázsánál, amelyen két szeretett kutyája, Roscoe és Coco volt látható. Roscoe-t tavaly ősszel veszítette el a versenyző, miután a 12 éves angol bulldog hosszabb ideje egészségügyi problémákkal küzdött, állapota pedig annyira leromlott, hogy végül el kellett altatni. Cocótól néhány évvel korábban, 2020-ban kellett búcsút vennie Hamiltonnak.
A két kutyus Hamilton pályafutásának jelentős részét végigkísérték. Rendszeresen feltűntek a garázs környékén, így az évek során a versenyhétvégék jól ismert szereplőivé váltak.
A 41 éves F1-sztár számára a monacói futam kulcsfontosságú lehet, hiszen jelenleg a negyedik helyen áll az összetettben, közvetlenül csapattársa mögött. Azonban az előző versenyen szerzett második helyével jelezte, hogy idén számolni kell vele. Ha a Ferrari a szezon hátralévő részében közelebb kerül a Mercedes teljesítményéhez, Hamilton akár a nyolcadik világbajnoki címéért is harcban lehet.
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