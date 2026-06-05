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Mi történhetett? Fekete füst borítja be az M5-ös autópályát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors füst
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 20:35
M5-ös autópályabalesetautópálya
Fekete füst borítja be az eget Lajosmizse magasságában.
Bors
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Fekete füst borítja be az eget Lajosmizse magasságában - tudta meg az Origo egy olvasójuktól kapott videóból. Az eddigi információk szerint baleset történt péntek délután az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán: feltehetően egy kocsi kigyulladt és emiatt fekete füst keletkezett.

autópálya
Fekete füst borítja be az M5-ös autópályát /  Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Fekete füst borítja be az M5-ös autópályát

A felvétel tűz keletkezése után készülhetett. Nem sokkal később a tűzoltókat is megérkeztek, de arról már nem készült videó. Hogy pontosan mi történt, azt egyelőre nem tudni.

 

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