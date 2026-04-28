"Csak jött az érzés. Szerintem miatta!" - Életet mentett Horváth Gréta

Horváth Gréta igen aktív életet folytat a közösségi oldalán, ahol gyakran tesz közzé őszinte vallomásokat, valamint nyújt betekintést a mindennapjaiba a követőinek. Az Ázsia Expressz és a Farm VIP sztárja még tavaly nézett szembe egy rendkívül ritka, agresszív bőrbetegséggel, amelynek a gyógyulási ideje akár évekig is eltarthat. Az átélt szenvedések hatására a sztáranyuka a változás felé sodródott, mialatt a történtek az érzelmeire is erőteljesen kihatottak.

Azt hiszem, most volt először életemben, hogy beütött valami baj és nem mellőztek, illetve elhagytak, hanem mindenben támogattak. A párom kétnaponta orvoshoz vitt munka mellett, és mindig volt türelme végighallgatni, nagyon sokat sírtam neki, ő pedig tartotta bennem a lelket. Folyamatosan azt mondogatta, hogy ő biztos benne, hogy ez el fog múlni, csak most türelmet és önelfogadást tanít nekem az élet, ami nekem nehezen megy

- árulta el még korábban a Borsnak Gréta, akinek az élete egyébként sem volt mentes a hullámvölgyektől - kivált, miután két házassága is válással végződött -, ennek ellenére sikerült megmaradnia egy csupaszív, boldog embernek, akit örömmel tölt el, ha másoknak segíthet: legyen az ember vagy éppen állat. A minap éppenséggel egy kismadár segítségére sietett, akihez ráadásul a megérzései kalauzolták el.

Sétáltunk ma Monoron, és mondtam anyunak meg Kácsi mamának, hogy muszáj bemennem a templomba.

Csak jött az érzés. Szerintem miatta! Törte a szárnyát és az ablaknak csapódva próbált kijutni. Annyira nagyon szeretem az állatokat. Mindent és mindenkit. Most már repülhet és intézheti a kis életét

- számolt be a történtekről az Instagram-oldalán Gréta, mialatt egy csatolt videón azt is megmutatta, hogyan engedte szabadjára a madárkát.

Engem minden madár megtalál... Ez már az 5. akcióm madarakkal. Minden jó dolog akkor történik, amikor a belső hangodra figyelsz, és azt teszed, amit kell

- fűzte hozzá a sztáranyuka, akinek szívélyessége mélyen meghatotta a követőit.

Annyira jó ember vagy

- áradozott az egyikük a kommentszekcióban, ezzel pedig sokan egyetértettek.