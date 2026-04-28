Bicikliző tinédzser száguldott el a zsákmánnyal – elkapták az idősek otthona előtt elkövetett bűncselekmény gyanúsítottját

Egy tinédzser rabolt ki egy idősek otthonában élő férfit nem messze az intézménytől - a rendőrség rövid időn belül elfogta a tettest.

Idősek otthona előtt raboltak ki egy férfit (Fotó: police.hu)

Elkapták az idősek otthona előtt fosztogató fiatalt

2026 április 25-én délután az idős férfi éppen az otthon előtti járdán közlekedett mozgást segítő elektromos kiskocsijával. Váratlanul érte a támadás: egy kerékpáros fiatal állt meg mellette, majd kivette a férfi kosarából az övtáskáját, és elhajtott.

A táskában a férfi pénze is benne volt, így amikor a tettest 24 órán belül elfogták, fosztogatás miatt indult ellene eljárás.

Az idős férfi boldogan fogadta a hatóság munkatársait, akik személyesen látogattak el az otthonba, hogy visszaadják neki az értékeit - jelenti a rendőrség.