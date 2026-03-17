Horváth Gréta válásáról vallott: „Az a pokol maga volt a határhúzás”

Horváth Gréta Instagram oldalán rendszeresen tesz közzé tartalmakat, sokszor úgy, hogy 24 óráig elérhető sztoriban mesél az életéről követőinek. A minap eddigi legnehezebb időszakairól vallott őszintén, illetve arról, hogy hogyan lábalt ki belőle.
Az Ázsia Expressz második évadának győztese hosszú jellemfejlődésen ment keresztül, mire azzá vált, aki ma, és mint mondja, egyetlen percet sem csinálna másképp, hiszen minden időszak megtanította őt valamire, amiből később – ha nehezen is – de végül profitálni és fejlődni tudott. Saját megfogalmazása szerint első válása után például azt hitte, hogy tényleg vége lesz az életének, mert annyira nem tudta elképzelni, hogy hogyan fogja tudni megoldani a problémákat. Akkor még a húszas éveiben járt, tehát élettapasztalata is kevés volt egy ekkora krízis átvészeléséhez. A harmincas éveiben aztán egy második válást is meg kellett tapasztalnia, amibe pedig nagyon nagy reményekkel ment bele. Horváth Gréta volt férjei akaratukon kívül is fontos útravalót adtak az édesanyának.
A második válásom megtanított a saját hangom felcsavarására és az intuícióm megélésére, illetve határhúzásra. Az a pokol maga volt a határhúzás.
Mint kiderült, rengeteg követő ír Grétinek, amikor válságba kerül a házassága vagy kapcsolata, szerinte az egyrészt a Szelfi című műsor miatt lehet, ami a videoblogot ötvözte a reality műfajával, ezzel kendőzetlen őszinteséggel avatta be a nézőket az életébe. Másrészt pedig, mivel a második válása óriási port kavart akkor a médiában, ezért sokan joggal érzik úgy, hogy Gréti az, aki hasznos tanácsot tud adni egy ilyen helyzetben.
Gréti a történtek ellenére örül annak, hogy így alakultak a dolgai az elmúlt 16-17 évben, mert úgy véli, nem lenne ilyen személyisége és nem sodorta volna ide az élet, ahol most tart.
Nem így élném a mindennapjaimat, nem ezek az emberek lennének körülöttem, akik most élnek körülöttem, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős bázis, mind a családom, a párkapcsolatom, barátaim, ismerőseim, tehát esküszöm, hogy mindennek oka volt. Amikor benne vagy a szarban és az idegösszeomlásból próbálod magad összekaparni; meg egyáltalán abból, hogy hogyan keressél fényt a sötétségben, az cudar világ.
Horváth Gréta elárulta, a legnehezebb pillanatokban ő maga sem gondolta volna, hogy néhány évvel később mennyi mindent elér majd, mert ezekben az életszakaszokban nyilván nagyon nehéz megtalálni a rést a pajzson. Szerinte ilyenkor két dolgot tud tenni: az egyik verzió szerint beletemetkezik, a másik szerint pedig engedi, hogy átmenjen rajta, megéli és levonja a következtetéseket.
Megvizsgálom az egész szituációt ilyen helyzetben, hosszú heteken át, kérek külső segítséget, majd eldöntöm, hogy változtatok az élethelyzetemen és a hozzáállásomon, illetve mindenen.
Horváth Gréta betegsége kapcsán is így tett: tavaly nyáron egy kifejezetten ritka betegséggel kellett megküzdenie, amelyről sokáig nem is nyilatkozott, utána azonban elárulta, hogy a betegség türelemre és elfogadásra tanította őt. Az mindenesetre biztos, hogy Gréti a saját történetei révén rengeteg követőnek ad támpontot és inspirációt a nehezebb időszakokban.
