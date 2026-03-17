Horváth Gréta válásáról vallott: „Az a pokol maga volt a határhúzás”

Horváth Gréta Instagram oldalán rendszeresen tesz közzé tartalmakat, sokszor úgy, hogy 24 óráig elérhető sztoriban mesél az életéről követőinek. A minap eddigi legnehezebb időszakairól vallott őszintén, illetve arról, hogy hogyan lábalt ki belőle.

Horváth Gréta párja most mindenben mellette áll, korábbi férjeivel zátonyra futott a kapcsolat, de azokból is rengeteget tanult (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Gréta válásaiból rengeteget tanult

válásaiból rengeteget tanult Betegsége kapcsán is türelmes volt

Mára már elfogadja, hogy minden okkal történik

Horváth Gréta: „Az a pokol maga volt a határhúzás”

Az Ázsia Expressz második évadának győztese hosszú jellemfejlődésen ment keresztül, mire azzá vált, aki ma, és mint mondja, egyetlen percet sem csinálna másképp, hiszen minden időszak megtanította őt valamire, amiből később – ha nehezen is – de végül profitálni és fejlődni tudott. Saját megfogalmazása szerint első válása után például azt hitte, hogy tényleg vége lesz az életének, mert annyira nem tudta elképzelni, hogy hogyan fogja tudni megoldani a problémákat. Akkor még a húszas éveiben járt, tehát élettapasztalata is kevés volt egy ekkora krízis átvészeléséhez. A harmincas éveiben aztán egy második válást is meg kellett tapasztalnia, amibe pedig nagyon nagy reményekkel ment bele. Horváth Gréta volt férjei akaratukon kívül is fontos útravalót adtak az édesanyának.

A második válásom megtanított a saját hangom felcsavarására és az intuícióm megélésére, illetve határhúzásra. Az a pokol maga volt a határhúzás.

Mint kiderült, rengeteg követő ír Grétinek, amikor válságba kerül a házassága vagy kapcsolata, szerinte az egyrészt a Szelfi című műsor miatt lehet, ami a videoblogot ötvözte a reality műfajával, ezzel kendőzetlen őszinteséggel avatta be a nézőket az életébe. Másrészt pedig, mivel a második válása óriási port kavart akkor a médiában, ezért sokan joggal érzik úgy, hogy Gréti az, aki hasznos tanácsot tud adni egy ilyen helyzetben.

Semmit nem bán, ami eddig történt vele

Gréti a történtek ellenére örül annak, hogy így alakultak a dolgai az elmúlt 16-17 évben, mert úgy véli, nem lenne ilyen személyisége és nem sodorta volna ide az élet, ahol most tart.

Nem így élném a mindennapjaimat, nem ezek az emberek lennének körülöttem, akik most élnek körülöttem, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős bázis, mind a családom, a párkapcsolatom, barátaim, ismerőseim, tehát esküszöm, hogy mindennek oka volt. Amikor benne vagy a szarban és az idegösszeomlásból próbálod magad összekaparni; meg egyáltalán abból, hogy hogyan keressél fényt a sötétségben, az cudar világ.

Horváth Gréta elárulta, a legnehezebb pillanatokban ő maga sem gondolta volna, hogy néhány évvel később mennyi mindent elér majd, mert ezekben az életszakaszokban nyilván nagyon nehéz megtalálni a rést a pajzson. Szerinte ilyenkor két dolgot tud tenni: az egyik verzió szerint beletemetkezik, a másik szerint pedig engedi, hogy átmenjen rajta, megéli és levonja a következtetéseket.

Megvizsgálom az egész szituációt ilyen helyzetben, hosszú heteken át, kérek külső segítséget, majd eldöntöm, hogy változtatok az élethelyzetemen és a hozzáállásomon, illetve mindenen.

Horváth Gréta betegsége kapcsán is így tett: tavaly nyáron egy kifejezetten ritka betegséggel kellett megküzdenie, amelyről sokáig nem is nyilatkozott, utána azonban elárulta, hogy a betegség türelemre és elfogadásra tanította őt. Az mindenesetre biztos, hogy Gréti a saját történetei révén rengeteg követőnek ad támpontot és inspirációt a nehezebb időszakokban.