Figyelmeztetést adott ki az önkormányzat – Erre tart a bogácsi medve

Demkó Gábor, Novaj polgármestere közösségi oldalán közölte, hogy a helyi vadászok medvét észleltek szombat éjjel Novaj külterületén.

Novaj külterületén járhat a bogácsi medve. Fotó: Pexels

„Kérem Önöket a leírtaknak megfelelően és körültekintően járjanak el!” – figyelmeztetett mindenkit a polgármester, majd közzétette a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatóját is.

Ostoros Község Önkormányzata által közzétett bejegyzés szerint egy vadkamera is lencsevégre kapta a medvét Novaj külterületén – írta meg a HEOL.

Fotó: Ostoros Községi Önkormányzat/Facebook

Először szombat este látták a barna medvét a Bogácsi-tó mellett. A beszámolók szerint az állat a vízparton tűnt fel.