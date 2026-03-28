Horváth Gréta nagy dobásra készül: „Harmincöt év kellett hozzá”

Horváth Gréta élete tavaly nyár végén fenekestül felfordult, amikor egy rendkívül ritka, agresszív bőrbetegséggel kellett szembenéznie, aminek gyógyulási ideje hónapokig, de akár évekig is eltarthat. Az első néhány hónap legfájdalmasabb részén szerencsére már túl van, de az átélt szörnyűségek őt is a változás irányába sodorták.

Horváth Gréta életében új fejezet nyílik, betegsége után újult erővel tér vissza (Fotó: Markovics Gábor)

Az Ázsia Expressz és a Farm VIP sztárja legfrissebb, 24 óráig elérhető sztorijában kifejezetten izgalmas videókat tett közzé, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy mit várhatnak a követők mostanában. Gréti ugyanis valami nagyon különleges dologra készül, mint mondja, jövő héten elindítja a saját weboldalát és akkor minden világossá válik majd.

Hamarosan kiderül, hogy mi az, amiben folyamatosan képzem magam, és amiben szeretnék a segítségetekre lenni. A segítő szakmát választottam, harmincöt év és egy jó kis betegség kellett hozzá, hogy arcon csapjon, hogy hogyan is kellene önmagamra találni, hogy az tényleg egy belső megérkezés legyen. Tulajdonképpen egész életemben kerestem önmagam.

– meséli Gréta, aki azt ígéri: a honlap indulásával tulajdonképpen az elmúlt tizenöt évét tervezi megkoronázni. Témáját tekintve annyit azért már lehet sejteni, hogy a test és lélek egyensúlyáról, a szépségápolás mentális jólét irányából való megközelítését szeretné közelebb hozni mindenkihez.

Az a fajta szemléletmód, hogy van önbizalmam, komfortosan érzem magam a bőrömben, tetszik, amit a tükörben látok, közben pedig belülről is érzem a ragyogást, az egy nagyon kemény meló, amit nagyon nehéz összekapálni. Amikor viszont elcsíped és érkezik egy negatív dolog az életedben, akkor sokkal jobban tudsz rá reagálni, együtt élni vele; meg persze gyorsabban találsz majd rá megoldást is.

A híresség korábban a Borsnak úgy nyilatkozott: az elmúlt időszak nem véletlenül alakult úgy az életében, ahogy.

Rá kellett jönnöm, hogy a betegséggel tulajdonképpen időt kaptam arra, hogy ezt kigondoljam. Ez fordított engem olyan irányba, hogy visszanyúljak az eredeti szakmáimhoz, amiket egyébként imádok. Ez egy nagy öngyógyulás volt nekem.

Horváth Gréta párja egyébként mindenben támogatta őt a nehéz hetekben, amikor Grétának komoly fizikai fájdalmai voltak, ez pedig nyilván kihatott az érzelmeire is.