Exkluzív: Horváth Gréta először szólalt meg súlyos betegségéről: „Ha hamarabb megyek orvoshoz, nem lyukacsos bőrrel jutok el a professzorhoz”

Horváth Gréta betegsége tavaly nyár végén kezdődött, ijesztő bőrtünetekkel és erős fájdalommal. Ez tulajdonképpen még csak a lejtő teteje volt, az igazi fekete leves csak utána jött: állapota napról napra romlott. A diagnózis folyamatáról és a gyógyulás útjáról Gréti a Borsnak adott interjújában mesélt.

Horváth Gréta Instagram oldaláról lehetett tudni, hogy küzd a betegséggel, most részletesen mesélt róla (Fotó: Tv2)

Horváth Gréta: „48 órán belüli diagnózisra szinte esélyem sem volt”

Az Ázsia Expressz és a Farm VIP sztárja kifejtette, hogy tulajdonképpen nem egy bőrbetegségről van szó, hanem egy immun-túlműködésről. Valamikor elkapott egy vírust, ami lehetett akár covid, akár felfázás, vagy bármi egyéb, aminek nem volt tünete. Szervezete azonban túlpörgette magát és hetekkel később durva bőrtünetekkel jelezte, hogy megküzdött valamivel. Az úgynevezett Mucha-Hábermann szindróma (rövidítve PLEVA) konkrét okai ugyan nem ismertek, de annyi bizonyos, hogy a stressz is jócskán rásegít a megjelenésére, mint minden más autoimmun betegség esetében.

Augusztus végén indult az egész kálvária és összességében 14 hét fájdalommal járt az egész. Járhattam volna még rosszabbul, de akár jobban is, ha mondjuk 48-72 órán belül megkapom a diagnózist és mellé azonnal a nagy dózisú szteroidot. Erre azonban szinte semmi esélyem nem volt, mivel az első tünetek nagyon hasonlítanak a bárányhimlőre. Összesen öt orvosnál jártam, s bár mindegyik bőrgyógyász gyanakodott erre a betegségre, nem voltak biztosak benne, mivel annyira ritka, hogy ők sem találkoznak vele igazán. Végül a bőr- és nemibeteggondozó professzora mondta ki, hogy miről van szó

– kezdi Gréta, akinek a diagnózis után gyakorlatilag két naponta orvoshoz kellett járnia.

Betegsége tulajdonképpen egy nekrózis: a bőre több száz ponton gyakorlatilag elhalt, hiszen a PLEVA az érhálózatot támadja, ennek következményeként először hólyagok jelennek meg a bőrön, amiből aztán szürke foltok lesznek, amelyek később beszakadnak, végül pedig mély sebeket hagynak. A varosodás csak ezután indul el, viszont a sebek mélysége miatt a var is vastag, ami sok esetben nyomja az idegeket, iszonyatos fájdalmakat okozva ezzel a betegnek.

Az volt a legnehezebb, hogy minden egyes nap erőt kellett vennem magamon, hogy végigcsináljam a napot, dolgozni sem tudtam, mert folyamatosan vékony len- és pamutruhákban kellett lennem. Augusztus végén hosszú nadrágban és garbós felsőben jártam, minden anyagra érzékeny voltam. A kutyákhoz nem nyúlhattam, le kellett cserélni az összes ágyneműt is. Az első hetekben az orvos folyamatosan monitorozta a szteroid adagot, mert hullámzóan gyógyulnak a sebek. Az elején mondjuk ezer darabból elkezd néhány száz gyógyulni, aztán másnap imádkozhatok, hogy ne jöjjenek ki helyette újak, mert akkor nulláról indul az egész. Alkoholos filccel be voltak karikázva, hogy lássuk, melyik milyen fázisban van

Grétának azóta már a szteroidról is sikerült lejönnie, de az sem volt gyerekjáték, hisz hetekbe telik, mire teljesen el lehet hagyni és a szervezetnek még hónapokig is eltarthat, mire teljesen kiüríti.