Minden súly felemelkedik, itt a felszabadulásod ideje: 4 csillagjegy most végre szabad lesz

A kínai horoszkóp szerint ez a keddi nap a Víz Majom stabil energiáját hordozza, amely a gyors történések mellett érzelmi tisztánlátást és belső megnyugvást is ad. A kínai asztrológia úgy tartja, ilyenkor könnyebb meghallani a megérzéseinket, tisztábban látjuk az emberi kapcsolatokat, és egyszerűbbé válnak azok a döntések is, amelyeket eddig halogattunk. Négy kínai csillagjegy most különösen erősen érezheti ezt a változást.

A csillagjegyed alapján most változás érkezik / Fotó: Wikipedia

Ezek a kínai csillagjegyek végre felszabadulnak

Patkány (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

A Patkány jegy szülötteinek most végre könnyebbé válhat a közös tervezés és az egyeztetés másokkal. Az elmúlt időszakban sokszor érezhették úgy, hogy minden szervezési teher rájuk szakad, miközben kevés visszajelzést vagy együttműködést kapnak.

Április 28-án azonban mintha minden gördülékenyebben haladna: az emberek nyitottabbak, együttműködőbbek lesznek, és a Patkány végre azt tapasztalhatja, hogy figyelnek rá. Ez különösen nagy megkönnyebbülést jelenthet számára, mert a nap végére úgy érezheti, nem egyedül cipeli a terheket.

Kígyó (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

A Kígyó csillagjegy számára ez a nap főként az egészséggel és a régóta halogatott ügyekkel kapcsolatos. Sokszor hajlamos túl sokáig aggódni egy probléma miatt, mielőtt valóban lépne, legyen szó a saját állapotáról vagy egy szerette helyzetéről. Most azonban megszületik benne az elhatározás, hogy nem tologathat tovább maga előtt bizonyos dolgokat.

A keddi energiák abban segítik, hogy végre használja azokat a lehetőségeket és segítségeket, amelyek eddig is rendelkezésére álltak. Ennek hatására úgy érezheti, hogy az élete újra rendeződni kezd, és a káosz lassan helyreáll.

Sárkány (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

A Sárkány csillagjegy szülöttei az elmúlt hetekben könnyen érezhették magukat magányosnak vagy háttérbe szorítottnak, különösen az emberi kapcsolataikban. Most azonban egy üzenet, telefonhívás vagy egy váratlan gesztus rádöbbentheti őket arra, hogy sokkal fontosabbak mások számára, mint azt hitték.