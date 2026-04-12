„Éljetek a lehetőséggel” – Hajdú Péter szerint itt az ideje a biztos jövőre szavazni

Hajdú Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 15:21
Választás 2026Fidesz
A műsorvezető videóban buzdította a szavazókat. Hajdú Péter szerint csakis egy választás van a mai napon.
Hajdú Péter egy rövid videóüzenetben fordult követőihez közösségi oldalán, amelyben a szavazáson való részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet.

Hajdú Péter szavazásra buzdított
Fotó: Hajdú Péter Facebook

A műsorvezető a közösségi felületein jelentkezett be, és elmondta, hogy ebben a jó időben élnünk kell a lehetőséggel, és arra kért mindenkit, menjünk el szavazni. Hangsúlyozta: véleménye szerint a jelenlegi napon meghozott döntés a jövő szempontjából is meghatározó lehet.

Üzenete rövid, de annál fontosabb volt:

Ha még nem voltatok, akkor menjetek el szavazni! Szavazzatok a kiszámítható, biztos jövőre! Szavazzatok a Fideszre!

- írta videója alá.

Hajdú Péter a biztos jövőre tette le a voksát

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
