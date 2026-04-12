„Éljetek a lehetőséggel” – Hajdú Péter szerint itt az ideje a biztos jövőre szavazni

Hajdú Péter egy rövid videóüzenetben fordult követőihez közösségi oldalán, amelyben a szavazáson való részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet.
A műsorvezető a közösségi felületein jelentkezett be, és elmondta, hogy ebben a jó időben élnünk kell a lehetőséggel, és arra kért mindenkit, menjünk el szavazni. Hangsúlyozta: véleménye szerint a jelenlegi napon meghozott döntés a jövő szempontjából is meghatározó lehet.
Üzenete rövid, de annál fontosabb volt:
Ha még nem voltatok, akkor menjetek el szavazni! Szavazzatok a kiszámítható, biztos jövőre! Szavazzatok a Fideszre!
- írta videója alá.
