Gelencsér Timi nem szégyenlős: a pálmafa tövében pózolva is bátran villant

A rajongók már tűkön ülve várják az Exatlon új évadát, de valószínűleg így van ezzel Gelencsér Timi is.

Gelencsér Timi egy szexi képpel üdvözli a március 23-án induló Exatlont

Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Gelencsér Timi már napok óta Dominikán várja a műsor indulását. Látszik, hogy ő is nagyon izgatott, már több posztban is bejelentkezett Instagram oldalán. Ez alá bejegyzés alá egy rövid üzenetet is írt:

Vihar előtti csend…

– utalt ezzel is a műsorvezető a március 23-án induló sikerműsorra.

Gelencsér Timi utalja a partot

Nem meglepő, hogy a népszerű modell kitűnik a képeken. Gyönyörű a táj, kellemes a víz – mégis a figyelem csak Timire szegeződik. Varázslatos rajta ez a lenge öltözet, az alatta viselt bikini is kilátszik. Bombasztikus dekoltázsától pedig csak úgy olvadoznak a szemek. Sokan biztos sajnálják, hogy nem épp mostanra időzítették dominikai kiruccanásukat.

Timi Instagram képe önmagáért beszél!