Felcsaptak a lángok Budapesten: társasházból indult a vész

Kigyulladt egy lakás Zuglóban, egy Ond vezér útján lévő ingatlan konyhájában volt tűz.
Tűz keletkezett egy társasházi lakásban, Budapest XIV. kerületében, az Ond vezér útján. A konyha égett körülbelül egy négyzetméteren. A fővárosi hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, és kiszellőztetik az ingatlant, amelybe nagy mennyiségű szemét van felhalmozva.
A munkálatok idejére a lépcsőház lakóit arra kérték, hogy zárt ajtók és ablakok mögött maradjanak a lakásukban – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.
