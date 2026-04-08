Felcsaptak a lángok Budapesten: társasházból indult a vész

Kigyulladt egy lakás Zuglóban, egy Ond vezér útján lévő ingatlan konyhájában volt tűz.

Felcsaptak a lángok Budapesten

Budapesten futhattak a tűzoltók

Tűz keletkezett egy társasházi lakásban, Budapest XIV. kerületében, az Ond vezér útján. A konyha égett körülbelül egy négyzetméteren. A fővárosi hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, és kiszellőztetik az ingatlant, amelybe nagy mennyiségű szemét van felhalmozva.

A munkálatok idejére a lépcsőház lakóit arra kérték, hogy zárt ajtók és ablakok mögött maradjanak a lakásukban – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.