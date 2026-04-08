Holtan találtak meg egy eltűnt magyart Grönlandon

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 16:15
Vélhetően szakadékba zuhant egy magyar férfi Grönlandon és életét vesztette.

Túrázás közben vélhetően szakadékba zuhant és meghalt egy fiatal magyar férfi Grönlandon.

Korábban a helyi lapban azt írták, a grönlandi rendőrség nyomoz egy Sisimiutban történt baleset ügyében. Az elsődleges vizsgálatok szerint egy férfi egy hegyi túra során elesett, és a zuhanás következtében meghalt.

– A kezdeti vizsgálatok szerint egy külföldinek tűnő férfiról van szó. A környéken eltűnt személyekről nem érkezett jelentés. Ezért úgy tűnik, hogy egy turista halt meg. Az ügyben azonban még folyamatban van a nyomozás, ezért az információt még nem erősítették meg – mondta korábban Poul Kreutzmann, a grönlandi rendőrség főkapitánya.

Először csak elhagyott tárgyakra lettek figyelmesek motoros szánnal közlekedők, végül megtalálták a fiatal magyar férfi holttestét is.

