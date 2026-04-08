Glen Powell lemészárolja az egész családját: Már a mozikban a Hogyan kaszálj nagyot

Holnap érkezik a mozikba egy film, melyről nem hallhattunk túl sokat a premiert megelőző időszakban, azonban annál izgalmasabbnak ígérkezik. A Glen Powell főszereplésével készült Hogyan kaszálj nagyot április 9-től látható a mozikban!

Glen Powell a Menekülő ember után újból akciófilmben villog (Fotó: Paramount Pictures)

Glen Powell új filmje: Miről szól a Hogyan kaszálj nagyot?

Főszereplőnk, a Glen Powell által alakított Becket Redfellow gazdag család sarja. Legalábbis egykor így volt, ám a család őt és édesanyját is kisemmizte a vagyonból, anyja elmondása szerint ráadásul jogtalanul. Édesanyja halála után Beckett azonban úgy dönt, visszaszerzi az őt megillető örökségét, ha kell, bármi áron. Egymás után gyilkolja le a rokonságot, magabiztosan menetelve a mesés vagyon felé, de a cselekmény persze túl egyszerű lenne, ha nem kerülnének képbe a nők. Beckett aktuális barátnője, Ruth, akit Jessica Henwick alakít, megelégedne a vagyon nélküli élettel, így ez is konfliktusokat szül köztük, és ha ez nem lenne elég, a képbe kerül egy másik nő is. Margaret Qualley egyre feljebb lépked a hollywoodi létrán, a Szer című testhorrorral igazán nagyot robbant, legutóbb pedig az Oscar-díjra is jelölt Blue Moon című filmben alakított egy mágikus vonzalommal megáldott fiatal nőt. Hasonló szerepben láthatjuk ebben a moziban is, ahol karaktere, Julia a nagybetűs femme fatale-ként bonyolítja a szálakat. Ruth-szal ellentétben Juliát nemcsak Beckett érdekli, hanem a pénz is, így Beckett amellett, hogy éppen a családtagjait mészárolja, a két nő közötti választás elé is kényszerül.

Glen Powell és Margaret Quelley nem festenek rosszul egymás mellett (Fotó: AdMedia /MediaPunch)

Glen Powell kitörése a vígjátékhős skatulyából

A Hogyan kaszálj nagyot című fekete komédia John Patton Ford rendezésében ismét lehetőséget ad Glen Powellnek, hogy bebizonyítsa, nemcsak az Imádlak utálni típusú romantikus vígjátékokban állja meg a helyét. Bár rendkívül szerethető a vígjátékos szerepeiben is, ha el akarja kerülni a beskatulyázást, jó úton halad. Persze nem ezen a filmen áll vagy bukik minden, a tavalyi év nagy slágerében, a Menekülő ember főszerepében szinte szó szerint rárúgta az ajtót az akciófilmes zsánerre, ami nagy ugrás volt a Sydney Sweeney-vel közös mozijához képest, Powell pedig derekasan kiállta a próbát.