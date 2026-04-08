Bárdosi Sándor vallomása: Ezért szavaz a Fideszre az olimpikon birkózó

2026. április 12-e sorsfordító nap lesz a magyar emberek életében, mivel akkor tartják az eddigi legfontosabb országgyűlési választást. A tét óriási, mivel Orbán Viktor jelenlegi kihívója, Magyar Péter háborúba vinné Magyarországot. Ezért kiemelten fontos, hogy mindenki részt vegyen a választáson és mondjon nemet a háborúra. Bárdosi Sándor így tesz és erre kéri követőit is.

Bárdosi Sándor tiszta vizet öntött a pohárba és elárulta, hogy Orbán Viktort támogatja (Fotó: Gábor Zoltán)

Bárdosi Sándor elárulta, miért szavaz a Fideszre

Hosszan tudnám sorolni az indokaimat, hogy miért ne számítson szavazatra tőlem az ellenzék áprilisban. Igazándiból csak egy dolgot emelnék ki, az pedig a munka. Az a munka, amit jelen pillanatban egyedül a kormány végez el. Ők dolgoznak, az ellenzék pedig nem csinál semmi mást, minthogy bennünket összeugraszt. Ha ukrán fickó lennék, akkor ez lehet, hogy szimpatikus lenne, de én egy magyar fiú vagyok, nekem ez nem szimpatikus

– mondta videójában az olimpiai ezüstérmes birkózó.

Bárdosi Sándor leszögezte, hogy ezek miatt nem szavaz a jelenlegi ellenzékre. Ezek után pedig követőihez szólt, amiben megfogalmazta az egyértelmű üzenetet. „Ezért szeretném neked azt mondani, hogy áprilisban szavazz te is Orbán Viktorra” - zárta videóját az olimpikon.

Bárdosi Sándor azt kérte az emberektől, hogy vegyenek részt a választáson (Fotó: Gábor Zoltán)