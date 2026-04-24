"A legnagyobb csecsemőfej nagyságú volt" – 25 éven át növekedett a daganat Gáspár Bea testében

A Gáspár család életét hosszú évek óta az egész ország figyelemmel kíséri, mindennapjaik sokak számára váltak ismerőssé. Beáról régóta tudjuk, hogy a képernyő mellett a konyhában is otthonosan mozog, nemrég pedig saját főzős YouTube-csatornát is indított, ahol legutóbb lányával, Gáspár Virággal sütött együtt. Most azonban Gáspár Bea és Győző Hajdú Péter vendégeként egy sokkal komolyabb témát érintett: az édesanya megrázó őszinteséggel vallott méheltávolító műtétjéről, és arról a rögös útról, amely végül a műtőasztalig vezette.

Gáspár Bea szakácskönyve óriási sikert aratott, emellett saját főzős YouTube csatornája is van (Fotó: Nagy Zoltán)

Ezért távolították el Gáspár Bea méhét

Bea Hajdú Péter műsorában állt elő a megrázó vallomással, miszerint súlyos egészségügyi kálváriája végén méheltávolító műtéten esett át. Gáspár Győző felesége kendőzetlen őszinteséggel mesélt a beavatkozáshoz vezető pillanatról és a döntés hátteréről.

A méhemben akkor volt egy daganat, mikor a Virággal teherbe estem, tehát 25 évvel ezelőtt. A szerencsém az volt, akkor, hogy a mióma, ami a méhemben volt, az nem befele nőtt a gyerekre, hanem kifelé

– kezdte Bea, aki ezután elmondta, hogy nem foglalkozott a problémával, és ebből lett a baj, ugyanis a daganatok elszaporodtak.

A Gáspár házaspár már 33 éve van együtt (Fotó: Markovics Gábor)

„Úgy derült ki, hogy Győzőnek volt egy rokona, akinek hasonló problémája volt, és kérdezte, hogy tudok-e orvost. Mondtam, hogy nekem is van ilyen problémám, de én nem műtettem meg.” Ezután a beszélgetés után szánta rá magát Bea, hogy újra felkeressen egy orvost, aki végül a műtétet javasolta. Mire azonban eljutott az április műtéthez, már 5 mióma volt méhében. Bea erről így mesélt Hajdú Péternek:

Azt kértem, hogy szüntessük meg úgy a problémát, hogy egyszerűen csak így eltávolítjuk. Leválasztották a két petefészkemről, és úgy távolították el egyben a méhem, szóval így nem darabolták szét. Nehéz operáció volt, mert a legnagyobb miómám csecsemőfej nagyságú volt

– mesélte Bea, aki azt is elmondta, hogy a miután hazaengedték a kórházból, teljesen jól volt, egy menüsort is megfőzött a családnak, majd pár napra rá iszonyatosan rosszul lett, háromszor vissza kellett vinni a kórházba. Azt is elmesélte, hogy legnagyobb támasza Győző volt ebben az időszakban.

Azt, hogy akkor mennyire mellettem volt, azt soha az életben nem tudom neki megköszönni. Annyira jól esett nekem az akkor, hogy nem tudom elmondani, nagyon hálás vagyok ezért

– zárta Bea a beszélgetést.