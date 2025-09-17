Gáspár Bea bevallotta: Győzővel szóba került náluk az örökbefogadás

Nemrégiben jelent meg Gáspár Bea szakácskönyve, amelynek már az előszavában igen határozottan szó esik a származásáról. Gáspár Győző feleségével a hot! magazin készített interjút.

Gáspár Bea fogyása szembetűnő (Fotó: Szabolcs László)

– Soha nem rejtettem véka alá a cigány származásomat, azonban tény, hogy ennyire tudatosan ennek a könyvnek a kapcsán került előtérbe. Tudom, hogy egy Nógrádmegyerből származó cigány lány vagyok, bár középiskolásként ez nem volt ennyire egyszerű.

Akkor talán még szégyenként élted meg a származásodat?

– Nagyon meg akartam felelni, ami összességében nem is volt nehéz, mert senki nem feltételezte, hogy ez a világos bőrű és világos hajú leányka cigány, hiszen nem lop, nem beszél csúnyán, nem büdös, hanem ápolt és nem lóg ki a sorból. Mert ezek nagyon fontosak, hiszen a cigányokról a legtöbb embernek rögtön az jut eszébe, hogy büdösek, ápolatlanok. Megfigyelted? Amikor emberek egymás között beszélgetnek, ha cigányokról van szó, az első jelző: büdös cigány.

Két szép lányod van, Evelin és Virág, akik a szemünk előtt nőttek fel. Mennyire vagy jelen az életükben?

– A Virágéban még szeretnék, de már nem engedi. Meghúzta a határokat, és azokat jobb nem átlépni.

Óhatatlanul megfogalmazódik a kérdés, hogy mennyire vágysz a nagymamaszerepre. Szóba kerül már ez a lányokkal?

– Már nagymama vagyok, hiszen van két kutyaunokám, Luika és Lunika. Mindkettőt nagyon szeretem, amit korábban el nem tudtam képzelni. Egyik lányomnak sincs most párkapcsolata, azonban egyiknél sem zárnám ki, hogy valaha lesz gyerekük.

Gáspár Bea férje mindenben támogatja őt: „Mindig igyekszik a kedvemben járni”

Nálad viszont néhány éve szóba került a gyermekvállalás. Utólag mennyire bánod, hogy nem hoztad meg ezt a döntést?

A harmadik gyermek gondolata kapcsán mindig más hullámhosszon voltunk Győzővel.

– Amikor én szerettem volna, akkor éppen ő nem, és fordítva. Megbántam, amit a gyerekorvosom előre megjósolt. Azzal érvelt, hogy ha lesz egy harmadik gyermekem, ő lesz az, aki ott marad majd mellettünk, amikor kirepülnek a lányok, és lesz, aki leköti a figyelmünket. És igaza lett, mert most gondoskodhatnánk róla, fiatalon tartana bennünket. Azt sem bánnám, ha én lennék a legidősebb a szülői értekezleteken.