Galambos Lajos élő adásban vallotta be: ezért nem jár hozzá villanyszerelő

Elképesztő produkciónak lehettek szemtanúi a TV2 csatornáján lassan finisbe érő A Nagy Duett műsor 8. évadának nézői, melyben Galambos Lajos táncos partnerével, Stana Alexandrával lépett színpadra. A dal értékelése alatt azonban egy-egy olyan téma is felmerült, amely Galambos Lajcsi múltját is érintette...

Galambos Lajos és Stana Alexandra A Nagy Duett színpadán Fotó: Gabor Zoltan

Galambos Lajos szórakoztatni jött, nem sajnáltatni

A 65 éves mulatós előadóművész A Nagy Duett színpadán irigylésre méltó energiával szórakoztatta a Tv2 kedves nézőit: Hofi Géza egyik jól ismert dalát, a Próbálj meg lazítanit adták elő. A zsűritagok imádták a Lajcsi és Alexandra előadását, és ezt az értékelőn hangoztatták is, azonban megengedték maguknak azt is, hogy Lajcsi múltján viccelődjenek.

Mint köztudott, Galambos Lajos 2023 áprilisában 3 évre börtönbe vonult, jogerősen elítélt áram-, gáz- és vízlopás, valamint vesztegetés miatt. A Nagy Duett színpadán viselt áramszerelő jelmezt látva Liptai Claudia kezdte az ércelődést.

Galambos Lajos... Stana Alexandra ...és az áram!

- kezdte a műsorvezető, és maga Galambos Lajos is felidézett egy igen vicces történetet:

Elment egyszer az áram, és fel kellett hívni a villanyszerelőt. Azt mondta, hogy ne szórakozzak, oda nem jön. A Galambosékhoz nem jön, mert abból balhé lesz. Utána hívtam az e.on-t hogy nincs villany, ott azt mondták 'Ne tessék viccelni...'

- mondta nevetve Galambos Lajos.

Itt mindenki hangosan nevetett.

Igazából az árammal nehéz dolgunk van...

- zárta le végül a zenész.