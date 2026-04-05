BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Galambos Lajos élő adásban vallotta be: ezért nem jár hozzá villanyszerelő

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 21:50
Galambos Lajos és Stana Alexandra produkciója megidézte a zenész múltját. Ezt persze a zsűri sem hagyhatta szó nélkül.
Amy Mans
A szerző cikkei

Elképesztő produkciónak lehettek szemtanúi a TV2 csatornáján lassan finisbe érő A Nagy Duett műsor 8. évadának nézői, melyben Galambos Lajos táncos partnerével, Stana Alexandrával lépett színpadra. A dal értékelése alatt azonban egy-egy olyan téma is felmerült, amely Galambos Lajcsi múltját is érintette...

Galambos Lajos és Stana Alexandra A Nagy Duett színpadán  Fotó: Gabor Zoltan

Galambos Lajos szórakoztatni jött, nem sajnáltatni

A 65 éves mulatós előadóművész A Nagy Duett színpadán irigylésre méltó energiával szórakoztatta a Tv2 kedves nézőit: Hofi Géza egyik jól ismert dalát, a Próbálj meg lazítanit adták elő. A zsűritagok imádták a Lajcsi és Alexandra előadását, és ezt az értékelőn hangoztatták is, azonban megengedték maguknak azt is, hogy Lajcsi múltján viccelődjenek.

Mint köztudott, Galambos Lajos 2023 áprilisában 3 évre börtönbe vonult, jogerősen elítélt áram-, gáz- és vízlopás, valamint vesztegetés miatt. A Nagy Duett színpadán viselt áramszerelő jelmezt látva Liptai Claudia kezdte az ércelődést.

- kezdte a műsorvezető, és maga Galambos Lajos is felidézett egy igen vicces történetet:

Elment egyszer az áram, és fel kellett hívni a villanyszerelőt. Azt mondta, hogy ne szórakozzak, oda nem jön. A Galambosékhoz nem jön, mert abból balhé lesz. Utána hívtam az e.on-t hogy nincs villany, ott azt mondták 'Ne tessék viccelni...'

- mondta nevetve Galambos Lajos.

Itt mindenki hangosan nevetett.

Igazából az árammal nehéz dolgunk van...

- zárta le végül a zenész.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
