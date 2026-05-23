„Még a hajamat sem lehetett megérinteni, annyira érzékeny volt a bőröm” – saját kertjében kapta el a halálos patkányvírust

Egészen sokkoló tapasztalatait osztotta meg a 38 éves Shaina Montiel, akit közel 30 évvel ezelőtt egy patkányvírus ágynak döntötte. Sőt, nem sokon múlt, hogy bele is haljon. Mindössze ötéves volt, amikor hirtelen influenzaszerű tünetei lettek, majd állapota drámaian romlani kezdett. Olyan súlyos végbélvérzése volt, hogy elvesztette a bélműködése feletti kontrollt, az orvosok pedig először agyhártyagyulladásra vagy leukémiára gyanakodtak.

Horrorisztikus tünetekkel került kórházba gyerekként: patkányvírussal fertőződött meg / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Majdnem meghalt a patkányvírustól: az orvosok sem ismerték fel

A kislány több mint egy hetet töltött kórházban vizsgálatok sorával, mire egy olyan orvos felismerte a betegséget, aki nemrég egy hantavírus-konferencián járt. Shainánál 1993-ban a vírus vérzéses változatát diagnosztizálták. Az a vírustörzs, amelyet Shaina elkapott, úgynevezett vérzéses lázat és veseszindrómát okoz. A súlyos betegség tünetei általában a fertőzés után két héttel jelentkeznek, és alacsony vérnyomást, belső vérzést, valamint akut veseelégtelenséget is kiválthatnak.

Feltételezések szerint a lány a vidéki kertjükben játszva fertőződött meg, miután kapcsolatba került rágcsálók ürülékével.

A hantavírus egy rendkívül halálos légúti betegség, amely általában fertőzött rágcsálók ürülékével, vizeletével vagy nyálával terjed emberre. A vírus most ismét reflektorfénybe került, miután járvány tört ki egy holland luxushajón, amely Argentínából, Ushuaiából tartott az afrikai Zöld-foki-szigetek felé, végül azonban nem érte el úti célját. A hajó múlt héten a Kanári-szigeteken kötött ki, miután Spanyolország segítséget nyújtott az utasok evakuálásában, majd hétfő reggel Rotterdamba érkezett.

Shaina azért döntött úgy, hogy megosztja traumatikus történetét, mert látja, hogy most más családok is szembesülnek a halálos vírus diagnózisával.

Kiráz a hideg attól, hogy emberek most is szenvednek ettől, vagy elkaphatják. Azok a szegény családok, akik most ezzel küzdenek… csak remélni tudom, hogy felépülnek, ahogy én is. Emlékszem, influenzás tüneteim voltak és antibiotikumot szedtem, aztán egyik nap vérezni kezdtem a végbelemből és nem tudtam kontrollálni.

Nagyon durván ledöntött. Azóta sem volt olyan betegségem, ami ennyire súlyos hányást okozott volna. A bőröm alatt vérzéses kiütések is voltak. Anyukám szerint még a hajamat sem lehetett megérinteni, annyira érzékeny volt a bőröm. Amikor diagnosztizáltak, az orvosok engedélyt kértek anyukámtól, hogy dokumentálják az esetemet, mert annyira ritka volt.

Az, hogy most a tévében láttam egy másik túlélőt, az első alkalom volt, hogy valaki mást is láttam, aki túlélte ezt

- magyarázta az egykori beteg.