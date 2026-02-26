A Fidesz budai jelöltje a Magyar Nemzeti Galériába küldte a plakátrongálókat

Ismét megrongálták az egyik kormánypárti képviselőjelölt plakátját. Ezúttal Fazekas Csilla arcát firkálták össze, aki budapesti 1. számú egyéni választókerületben indul a Fidesz-KDNP színeiben. A képviselőjelölt (egyben Budavár alpolgármestere, önkormányzati képviselő) békéscsabai társához hasonlóan szintén humorral kezelte a helyzetet, amiről egy videót is megosztott a közösségi oldalán – írja a Metropol.
Fazekas Csilla a rongálóknak is üzent, miután megjegyezte, hogy egészen kreatívra sikerült az a maszk amit arcára rajzoltak egy filccel.
Én mégis csak azt javaslom, a művészet iránt fogékonyaknak, érdeklődőknek, hogy inkább el például ide a várnegyedbe, a Magyar Nemzeti Galériába, ahol az igazi mesterek munkáit tekinthetik meg
– üzente a plakátrongálóknak a képviselőjelölt, majd arra kért mindenkit, hogy tartsák tiszteletben mindenki közterületi megjelenéseit.
Mióta hivatalosan is elindult a kampányidőszak és kihelyezésre kerültek a képviselőjelöltek plakátjai, azóta napi rendszerességgel történnek plakátrongálások. Szerdán Békéscsabáról érkezett ilyen hír, ugyanis ott a Takács Árpád arcát ábrázoló plakátra egy rongáló bajuszt, szakállat és villámot rajzolt.
Mikor Takács Árpád észlelete, hogy a plakáton lévő arcát összefirkálták, akkor arról egy zseniális videót tett közzé a közösségi oldalán. A Békés vármegyei politikus felkereste a szóban forgó plakátot, majd összerajzolta ugyanúgy a saját arcát. Ezután a felvétel készítője megkérdezte tőle, hogy mit szól a plakátrongáláshoz.
Milyen rongáláshoz?
– kérdezte humorosan a politikus, miközben a kamera az ő arcára közelített.
A közösségi oldalán tette közzé az a bejegyzést a Tűzfalcsoport oldala, amelyben egy tiszás csoportban található bejegyezés látható. A "Tisza pártot támogatom" elnevezésű csoportban Magyar Péter egyik szimpatizánsa arra buzdítja a tagokat, hogy az országban található összes kormánypárti politikus plakátját kenjék össze állati ürülékkel.
Mindemellett a Tűzfalcsoport azokról a plakátokról is közzétett fotókat, amelyeket eddig megrongáltak a tiszás aktivisták és azok közül is már jó néhány kutya ürülékkel lett összekenve. Ezek a rongálások azonban nemcsak undorítóak, hanem még súlyos egészségügyi károkat is okozhatnak, amennyiben nem lesznek rövid időn belül letisztítva az érintett plakátok, ugyanis a kutyaürülékben előfordulhat, hogy paraziták és baktériumok jelenhetnek meg, amelyek fertőzéseket okozhatnak, de az is megtörténhet, hogy néhány ember emiatt súlyos egészségkárosodást fog elszenvedni.
