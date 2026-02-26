Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Edina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Fidesz budai jelöltje a Magyar Nemzeti Galériába küldte a plakátrongálókat

Plakátrongáló
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 16:58
Fazekas CsillaFideszjelölt
Budapesten is folyamatosan rongálják a választási kampány miatt kihelyezett plakátokat. Most Budán történt újabb eset, amikor is Fazekas Csilla plakáton lévő arcát firkálták össze. Erre azonban a képviselőjelölt egy humoros, nagyvonalú videóval reagált.
Bors
A szerző cikkei

Ismét megrongálták az egyik kormánypárti képviselőjelölt plakátját. Ezúttal Fazekas Csilla arcát firkálták össze, aki budapesti 1. számú egyéni választókerületben indul a Fidesz-KDNP színeiben. A képviselőjelölt  (egyben Budavár alpolgármestere, önkormányzati képviselő) békéscsabai társához hasonlóan szintén humorral kezelte a helyzetet, amiről egy videót is megosztott a közösségi oldalán – írja a Metropol

plakát
Fazekas Csilla is humorral kezelte a plakátrongálást Fotó: Máté Krisztián /  Metropol

Fazekas Csilla a rongálóknak is üzent, miután megjegyezte, hogy egészen kreatívra sikerült az a maszk amit arcára rajzoltak egy filccel. 

Én mégis csak azt javaslom, a művészet iránt fogékonyaknak, érdeklődőknek, hogy inkább el például ide a várnegyedbe, a Magyar Nemzeti Galériába, ahol az igazi mesterek munkáit tekinthetik meg

– üzente a plakátrongálóknak a képviselőjelölt, majd arra kért mindenkit, hogy tartsák tiszteletben mindenki közterületi megjelenéseit. 

Plakátrongálás Békéscsabán

Mióta hivatalosan is elindult a kampányidőszak és kihelyezésre kerültek a képviselőjelöltek plakátjai, azóta napi rendszerességgel történnek plakátrongálások. Szerdán Békéscsabáról érkezett ilyen hír, ugyanis ott a Takács Árpád arcát ábrázoló plakátra egy rongáló bajuszt, szakállat és villámot rajzolt. 

Mikor Takács Árpád észlelete, hogy a plakáton lévő arcát összefirkálták, akkor arról egy zseniális videót tett közzé a közösségi oldalán. A Békés vármegyei politikus felkereste a szóban forgó plakátot, majd összerajzolta ugyanúgy a saját arcát. Ezután a felvétel készítője megkérdezte tőle, hogy mit szól a plakátrongáláshoz. 

Milyen rongáláshoz?

– kérdezte humorosan a politikus, miközben a kamera az ő arcára közelített. 

Plakátrongálásra buzdítanak a tiszások 

A közösségi oldalán tette közzé az a bejegyzést a Tűzfalcsoport oldala, amelyben egy tiszás csoportban található bejegyezés látható. A "Tisza pártot támogatom" elnevezésű csoportban Magyar Péter egyik szimpatizánsa arra buzdítja a tagokat, hogy az országban található összes kormánypárti politikus plakátját kenjék össze állati ürülékkel. 

Mindemellett a Tűzfalcsoport azokról a plakátokról is közzétett fotókat, amelyeket eddig megrongáltak a tiszás aktivisták és azok közül is már jó néhány kutya ürülékkel lett összekenve. Ezek a rongálások azonban nemcsak undorítóak, hanem még súlyos egészségügyi károkat is okozhatnak, amennyiben nem lesznek rövid időn belül letisztítva az érintett plakátok, ugyanis a kutyaürülékben előfordulhat, hogy paraziták és baktériumok jelenhetnek meg, amelyek fertőzéseket okozhatnak, de az is megtörténhet, hogy néhány ember emiatt súlyos egészségkárosodást fog elszenvedni.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu