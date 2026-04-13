Durván kifakadt csapattársára az Exatlon Bajnoka, Valkusz Máté

A TV2 sikerműsorának negyedik hete is Bázisjátékkal kezdődik. Az Exatlon Bajnokai nagyon szeretnének nyerni és visszakerülni a luxus oldal adta kényelmekhez, a finom ételekhez és újra fejest ugrani a medencébe. De mielőtt kivonulnának az akadálypályára, Valkusz Máté, Lencse Laci és Bacskai Balázs arról beszélgetnek, hogy Karvalics Eszter sérülése tényleg annyira súlyos-e, mint állítja.

Az Exatlon múlt heti Bajnok párbaján Karvalics Eszter sérült térddel is legyőzte Halász Jázmint (Fotó: TV2)

Exatlon: Valkusz Máté szerint Eszter taktikázik

A sport reality idei évadában már mindkét csapatban voltak és vannak is kisebb-nagyobb sérülések. Az Exatlon Hungary 2026 versenyzői közül Valkusz Máté lábát fájlalta, a golfozó Vadkerti Adél a vállsérülés miatt hagyott ki több futamot, míg a párbajok éjszakáján Karvalics Eszter térde volt bekötve. Igaz, az ő sérülését a fiúk nem veszik komolyan.

Szerintem túljátssza! Ti is tudjátok, ha tényleg úgy fáj valami, hogy a fájdalomtó sírsz, akkor nem feltétlen tudsz letolni egy rekordidős pályát. Pont egy olyan pályát, ahol a gyorsaság számít. A párbajon látszott nekem, hogy ő kielemezte Jázmint, azt az érzelmet próbálta kifelé mutatni, meg Jázó felé is, ami tudta, hogy Jázmint zavarhatja, akin látszott is, hogy be an fordulva, mentálisan maga alatt volt, sírt. Eszter meg énekelgetett, láthatóan jól érezte magát, rátette a plusz nyomást. Van benne rafináltság, taktikázós lány, nagyon okos, aki szerintem nem mutatta még meg igazi oldalát

– utalt Valkusz a Párbajok éjszakájára, ahol Karvalics Eszter több futamát is megnyerte, legyőzte Halász Jázmint bekötött térddel, de nagyon magabiztosan az Exatlon Hungary múlt pénteki adásában.

„Én azt gondolom, hogy komplexitásban Halász Jázmin sokkal erősebb versenyző, mint Eszter. De Eszter okosan felül tudott rajta emelkedni”

– tette hozzá Bacskai Balázs, akinek Dominikán is beteg édesapjáért aggódik.