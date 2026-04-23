Újabb embert vesztettek el az Exatlon Bajnokai: „Élet-halál harcot vívtak a lányok”

Hiába adták bele szívüket-lelküket a Bajnokok, elveszítették a második végjátékot is. Így a biztos párbajozó Vadkerti Adél mellé az Exatlon Bajnokok legjobb statisztikájú női versenyzője, Karvalics Eszter jelölt ki ellenfelet. A fitneszbajnok Halász Jázmint választotta, aki neki is ment, mert szerinte taktikázik.

Az Exatlon 2026 Bajnokai újabb embert vesztettek el (Fotó: TV2)

Egymásnak feszültek az Exatlon Bajnokai

Kirobbant az újabb botrány a piros csapatban, a karate bajnok nem értette Karvalics Eszter döntését. Az Exatlon Hungary Bajnoka neki is ment csapattársának.

„Azt, hogy Jázmin nem fogadta jól a döntésemet, arra valamilyen szinten számítottam, hiszen az, hogyha valakit párbajra jelölnek, az senkinek sem egy jóleső érzés. Viszont én taktikázni nem taktikáztam. Mindig megbeszéltük, hogy ki kivel szeretne futni és felosztottuk az erőviszonyokat, eszerint döntöttünk és eszerint léptünk ki. Én az utolsó pár napban már nem is nagyon léptem ki senkire, hanem igazából maradtam és elvitt, aki elvitt"

– mondta a Borsnak Exatlon Eszter, akinek világhírű teniszező a párja.