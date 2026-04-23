Újabb embert vesztettek el az Exatlon Bajnokai: „Élet-halál harcot vívtak a lányok”

Hiába adták bele szívüket-lelküket a Bajnokok, elveszítették a második végjátékot is. Így a biztos párbajozó Vadkerti Adél mellé az Exatlon Bajnokok legjobb statisztikájú női versenyzője, Karvalics Eszter jelölt ki ellenfelet. A fitneszbajnok Halász Jázmint választotta, aki neki is ment, mert szerinte taktikázik.
Kirobbant az újabb botrány a piros csapatban, a karate bajnok nem értette Karvalics Eszter döntését. Az Exatlon Hungary Bajnoka neki is ment csapattársának.
„Azt, hogy Jázmin nem fogadta jól a döntésemet, arra valamilyen szinten számítottam, hiszen az, hogyha valakit párbajra jelölnek, az senkinek sem egy jóleső érzés. Viszont én taktikázni nem taktikáztam. Mindig megbeszéltük, hogy ki kivel szeretne futni és felosztottuk az erőviszonyokat, eszerint döntöttünk és eszerint léptünk ki. Én az utolsó pár napban már nem is nagyon léptem ki senkire, hanem igazából maradtam és elvitt, aki elvitt"
– mondta a Borsnak Exatlon Eszter, akinek világhírű teniszező a párja.
Én úgy gondolom, hogy az, hogy Jázmin elment a legjobb futamra a végén, az egy jó döntés volt, aminek ő adott először hangot, hogy szeretné megcsinálni. Az egész csapatban úgy gondoltuk, hogy ő az, aki a legstabilabban tudja azt a dobást megcsinálni, így van esélyünk nyerni. Utána mikor a hirtelen halálra került a sor, ott volt egy felvetés, hogy Jázminnal szemben az lenne az igazságos, hogyha én mennék a hirtelen halálba, én erre mondtam is, hogy igen, én ezt vállalom, ha a csapat is úgy gondolja. Viszont átbeszéltük és azért Luca ment, mert mindannyian azt láttuk, hogy ő gyorsabb tud lenni a pályán, és ez egy olyan döntés volt, ami szintén a csapatnak kedvezett. Ez elsősorban egy csapatverseny és utána lesz csak egyéni, ezért a csapatérdeket raktuk előre, mert ha meg tudtuk volna nyerni a végjátékot, akkor lett volna arra esély, hogy a párbajozónk egy kék versenyzőt hazaküldjön. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem helyeztem magamat a csapat elé, hanem igazából pont, hogy a csapatérdekeket néztük, csak sajnos nem sikerült behúznunk a hirtelen halált. Nyilván az nagyon rossz szituáció, hogy két, ennyire erős versenyzőnek kellett párbajba mennie, de ebben a szituációban valószínűleg nem tudtunk volna más, jó döntést hozni. Amikor kimondtam Jázmin nevét, arra hagyatkoztam, amit előzőleg megbeszéltünk.
Karvalics Eszter, akit már korábban is megvádoltak taktikázással, megszólalt újabb csapattársuk elvesztéséről is.
„Mindig szörnyű érzés végignézni egy párbajt, és talán most tudtam igazából átérezni azt, amit Luca és Adél érezhettek eddig, amikor ők voltak a legjobb statisztikájúak, és igazából nekik kellett kimondani a végleges döntést, hogy ki fog a párbajba menni. Nagyon rossz volt ott ülni és végig nézni azt, hogy tényleg élet-halál harcot vívtak a lányok. Viszont eszméletlen büszke vagyok mind a kettőjükre és nagyon szerettem volna, hogy piros-kék párbaj legyen, és végül egy kék versenyző távozzon, de ez most sajnos így alakult. A jövőben azon leszünk, hogy mindenféleképpen nyerjünk legalább egy végjátékot, mert nagyon fontos, hogy ne mi fogyatkozzunk tovább.”
