BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Szaniszló, Leó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Exatlon 2026 - Lencse Lászlót felesége és két gyereke várja haza: „Mindig beleálltam mindenbe”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 08:02
A magyar utánpótlás-válogatott, kétszeres magyar bajnok labdarúgónak a családja hiányzik a legjobban. Az Exatlon új dolgokra tanítja Lencse Lászlót.

Maximalistának tartja magát; mindig sportolt, minden versenyt meg akart nyerni. Lencse László csapatjátékos, aki jókedvet és humort visz a mindennapokba – ez az igazi énje.

Exatlon: Lencse László az első focista a műsorban
  Lencse László focistaként megszerzett tapasztalatait kamatoztatja az Exatlon Hungary 2026-ban
Fotó: hot! magazin/Tumbász Hédi

Exatlon 2026: Lencse László imádja a kihívásokat

„El vagyunk zárva a külvilágtól, így az a legnagyobb kihívás, hogy nem látom a feleségemet és a gyerekeimet. Családcentrikus vagyok, de nem szabad, hogy ez elvigye a koncentrációt: 100 százalékot kell adnom. Edzőtáborban előfordult, hogy egy hónapot nem voltam a családommal, de akkor naponta láttuk és hallottuk egymást telefonon. Most csak ők látnak a tévében, én nem látom őket” – kezdte a hot! magazinnak a korábbi élsportoló, aki a négy év után újra elstartoló Exatlonban bukkant fel. 

Hot feltöltés Lencse László Exatlon: "Mindig beleálltam mindenbe"
Lencse László statisztikák szempontjából is vizsgálja az Exalon játékait
Fotó: Vendel Lajos / hot! magazin/Archív

Lencse László az első focista a műsorban

Itthon olasz éttermet vezet, nápolyi pizzákat, tésztákat, salátákat készítenek. Mindent ő intézett eddig, de most megpróbálják nélküle vinni a vállalkozást. A felesége erős támasz, nagyon sok mindent megold, igazi anya. De nagy a család, vannak még néhányan, akik segítenek otthon.

Mindenkivel egyeztettem, hogy mi lesz, ha hosszú időre kivonom magam a forgalomból. Mindenki mögöttem áll. Voltunk már korábban nyaraláson, a pizzériában pedig mindenki tudta, mit kell tennie, de az az igazi, ha a tulaj otthon van. Amúgy én vagyok az első volt professzionális futballista a műsorban, így nemcsak magamért, hanem a focistatársaimért is harcba szálltam 

– mesélte a magazinnak az egykori labdarúgó, akinek a gyerekek azt mondták neki, hogy nagyon üres a lakás nélküle, nem lesz, aki hangoskodjon, de ők legalább látják a TV2 képernyőjén. Szereti a váratlan helyzeteket, alkalmazkodik is, ha akar, de szereti megbeszélni a problémákat.

Exatlon Hungary első adás
Lencse László felesége és gyerekei miatt is odateszi magát a játékok során 
Fotó: TV2

Nem vagyok jó alvó, otthon is felébredtem, ha ugattak a kutyák. Ha valaki horkol mellettem, nem kergetem véres késsel, biztos találunk valami megoldást. A véleményemet mindig elmondom, de ezt persze lehet szépen is tálalni, hogy ne sértsem meg az illetőt. Mindig beleálltam mindenbe, nem árultam zsákbamacskát.

Ismert sportolók a legendás játékban

A TV2 Exatlon Hungary című műsorának sikeres évadaiban szerepelt már többek között Dombi Rudolf, Ungvári Miklós és Fodor Rajmund is.

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
