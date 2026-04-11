Exatlon 2026 - Lencse Lászlót felesége és két gyereke várja haza: „Mindig beleálltam mindenbe”

Maximalistának tartja magát; mindig sportolt, minden versenyt meg akart nyerni. Lencse László csapatjátékos, aki jókedvet és humort visz a mindennapokba – ez az igazi énje.
„El vagyunk zárva a külvilágtól, így az a legnagyobb kihívás, hogy nem látom a feleségemet és a gyerekeimet. Családcentrikus vagyok, de nem szabad, hogy ez elvigye a koncentrációt: 100 százalékot kell adnom. Edzőtáborban előfordult, hogy egy hónapot nem voltam a családommal, de akkor naponta láttuk és hallottuk egymást telefonon. Most csak ők látnak a tévében, én nem látom őket” – kezdte a hot! magazinnak a korábbi élsportoló, aki a négy év után újra elstartoló Exatlonban bukkant fel.
Itthon olasz éttermet vezet, nápolyi pizzákat, tésztákat, salátákat készítenek. Mindent ő intézett eddig, de most megpróbálják nélküle vinni a vállalkozást. A felesége erős támasz, nagyon sok mindent megold, igazi anya. De nagy a család, vannak még néhányan, akik segítenek otthon.
Mindenkivel egyeztettem, hogy mi lesz, ha hosszú időre kivonom magam a forgalomból. Mindenki mögöttem áll. Voltunk már korábban nyaraláson, a pizzériában pedig mindenki tudta, mit kell tennie, de az az igazi, ha a tulaj otthon van. Amúgy én vagyok az első volt professzionális futballista a műsorban, így nemcsak magamért, hanem a focistatársaimért is harcba szálltam
– mesélte a magazinnak az egykori labdarúgó, akinek a gyerekek azt mondták neki, hogy nagyon üres a lakás nélküle, nem lesz, aki hangoskodjon, de ők legalább látják a TV2 képernyőjén. Szereti a váratlan helyzeteket, alkalmazkodik is, ha akar, de szereti megbeszélni a problémákat.
Nem vagyok jó alvó, otthon is felébredtem, ha ugattak a kutyák. Ha valaki horkol mellettem, nem kergetem véres késsel, biztos találunk valami megoldást. A véleményemet mindig elmondom, de ezt persze lehet szépen is tálalni, hogy ne sértsem meg az illetőt. Mindig beleálltam mindenbe, nem árultam zsákbamacskát.
Ismert sportolók a legendás játékban
A TV2 Exatlon Hungary című műsorának sikeres évadaiban szerepelt már többek között Dombi Rudolf, Ungvári Miklós és Fodor Rajmund is.
