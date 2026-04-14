„Szeretnénk megtörni ezt a rossz szériát” – Átok sújtja az Exatlon luxus villáját?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 18:50
Tegnap este sor került a negyedik bázisjátékra, ahol ismét a Kihívóknak sikerült megszerezni a győzelmet, ám ez nem biztos, hogy jót tesz a csapatnak. Már-már úgy tűnik mintha átok sújtaná az Exatlon villáját, amivel kapcsolatban most Hadobás Olivér is megszólalt.
Hétfő este sor került az Exatlon Hungary 2026-os évadának negyedik bázisjátékára, ahol ismét a luxus bázis kényelméért küzdöttek a Kihívók és a Bajnokok. A két csapat mindent beleadott, de a győzelmet végül a kék csapat húzta be, akik így már második hete lakhatnak a villában. És bár a körülmények sokat segítenek a fáradt versenyzőknek, de talán éppen emiatt, úgy tűnik, hogy minden héten abból a brigádból kerül ki az Exatlon kiesője, aki kényelemben tölti a hetet. Erről az „átokról” most a Kihívók Csóri Dorkája és Hadobás Olivérje is elmondta a véleményét.

Hadobás Olivér, az Exatlon Kihívóinak sztárja most is mindent beleadott a győzelemért.
Az Exatlon Hadobás Olivérje megszólalt a bázisjátékban aratott győzelmükről, főleg az ételek miatt akartak a villában maradni
Ismét a Kihívók nyerték meg a bázisjátékot, így ők maradhattak a luxus körülmények között, míg a Bajnokok kénytelen voltak visszaköltözi a puritán táborba. Csóri Dorka szerint ez annak is köszönhető, hogy a kék csapat nem is gondolkozott más végkimenetelben.

Számunkra egyértelmű volt, hogy itt kell maradnunk a luxusbázison. Tehát úgy keltünk fel, hogy nem is volt opció a fejünkben, hogy visszakerülünk a puritán bázisra, és tényleg hatalmas elszántsággal mentünk neki a játéknak. Az a komfort, amit a luxusbázis tud adni, az ezen a pontján a játéknak elengedhetetlen, mert egyre fáradtabbak vagyunk. Egyre kiélezettebb a küzdelem és kellenek azok az extra elemek, amik a másik bázison nincsenek meg 

– mesélte a Borsnak.

„A luxust leginkább azért szerettük volna megtartani, hogy korlátlan mennyiségű és jó minőségű élelemhez jussunk, hiszen azért eléggé haspók a brigád. A mogyoróvaj, mogyorókrém pedig extra jó” – tette hozzá viccelődve a Kihívók Hadobás Olivérje.

Tegnap ismét az Exatlon Kihívói nyerték a bázisjátékot.
Az Exatlon 2026-os évadának negyedik bázisjátékát is a Kihívók nyerték meg

Az Exatlon versenyzőin átok ül?

Bár a kékek most nagyon boldogok, hogy egy ilyen fontos pillanatban sikerült maguk mögé utasítani a profi sportolókat, de amellett a tény mellett sem mehetnek el szó nélkül, hogy eddig mindig épp abból a csapatból távoztak, amelyik a kényelmet élvezte. Olivér szerint ennek a túlzott kényelem is az oka.

Természetesen a szerényebb körülmények között az embernek az az egy lehetősége van a kimozdulásra, amikor versenyre megy. Luxuskörülmények között viszont tud konditerembe menni, tudja élvezni a medencét, vagy éppen főzni több alapanyagból, ami nyilvánvalóan elkényelmesíti az embert. Szeretnénk megtörni ezt a rossz szériát és rácáfolni erre a sémára és bízom benne, hogy mind az öt fiú egyben marad a kék csapatban

 – mondta ki a sportmarketinges.

„Mindenképpen kevesebb a lehetőség a puritán bázison, így jobban összehozza a csapatot és talán tudja növelni a csapat-egységet. Viszont nem gondolnám, hogy a végjátékokra ez ilyen módon befolyással lenne” – fűzte hozzá a saját véleményét Dorka is.

De, hogy valóban sikerül-e fordítania a Kihívóknak, az csak az Exatlon 5. évadának további részeiből derül ki, minden hétköznap este 8-tól a TV2-n!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
