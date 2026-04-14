„Szeretnénk megtörni ezt a rossz szériát” – Átok sújtja az Exatlon luxus villáját?

Hétfő este sor került az Exatlon Hungary 2026-os évadának negyedik bázisjátékára, ahol ismét a luxus bázis kényelméért küzdöttek a Kihívók és a Bajnokok. A két csapat mindent beleadott, de a győzelmet végül a kék csapat húzta be, akik így már második hete lakhatnak a villában. És bár a körülmények sokat segítenek a fáradt versenyzőknek, de talán éppen emiatt, úgy tűnik, hogy minden héten abból a brigádból kerül ki az Exatlon kiesője, aki kényelemben tölti a hetet. Erről az „átokról” most a Kihívók Csóri Dorkája és Hadobás Olivérje is elmondta a véleményét.

Az Exatlon Hadobás Olivérje megszólalt a bázisjátékban aratott győzelmükről, főleg az ételek miatt akartak a villában maradni

Ismét a Kihívók nyerték meg a bázisjátékot, így ők maradhattak a luxus körülmények között, míg a Bajnokok kénytelen voltak visszaköltözi a puritán táborba. Csóri Dorka szerint ez annak is köszönhető, hogy a kék csapat nem is gondolkozott más végkimenetelben.

Számunkra egyértelmű volt, hogy itt kell maradnunk a luxusbázison. Tehát úgy keltünk fel, hogy nem is volt opció a fejünkben, hogy visszakerülünk a puritán bázisra, és tényleg hatalmas elszántsággal mentünk neki a játéknak. Az a komfort, amit a luxusbázis tud adni, az ezen a pontján a játéknak elengedhetetlen, mert egyre fáradtabbak vagyunk. Egyre kiélezettebb a küzdelem és kellenek azok az extra elemek, amik a másik bázison nincsenek meg

– mesélte a Borsnak.

„A luxust leginkább azért szerettük volna megtartani, hogy korlátlan mennyiségű és jó minőségű élelemhez jussunk, hiszen azért eléggé haspók a brigád. A mogyoróvaj, mogyorókrém pedig extra jó” – tette hozzá viccelődve a Kihívók Hadobás Olivérje.

Az Exatlon versenyzőin átok ül?

Bár a kékek most nagyon boldogok, hogy egy ilyen fontos pillanatban sikerült maguk mögé utasítani a profi sportolókat, de amellett a tény mellett sem mehetnek el szó nélkül, hogy eddig mindig épp abból a csapatból távoztak, amelyik a kényelmet élvezte. Olivér szerint ennek a túlzott kényelem is az oka.

Természetesen a szerényebb körülmények között az embernek az az egy lehetősége van a kimozdulásra, amikor versenyre megy. Luxuskörülmények között viszont tud konditerembe menni, tudja élvezni a medencét, vagy éppen főzni több alapanyagból, ami nyilvánvalóan elkényelmesíti az embert. Szeretnénk megtörni ezt a rossz szériát és rácáfolni erre a sémára és bízom benne, hogy mind az öt fiú egyben marad a kék csapatban

– mondta ki a sportmarketinges.