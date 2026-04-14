Könnyekben tört ki az Exatlon Hungary versenyzője: minden próbálkozása ellenére sem elég csapatának

Az Exatlon Hungary új részében eleredtek a könnyek - csapata szerint nem fektet elég energiát a játékokba Szabó Réka.

Szabó Réka, az Exatlon Hungary versenyzője a kamerák előtt omlott össze

Miért fakadt sírva Szabó Réka?

Egy kerekasztal-beszélgetés során elemezte a csapat a veszteséggel záruló játékmenetüket, amikor Réka felé fordultak:

Az a kérdésem, hogy ezt miért nem tudod átvinni azokra a napokra, amikor egy egész csapatról van szó?

- tette fel neki a kérdést Komsa Nikolett az asztal másik oldaláról.

Nikolett szerint bár Réka nem tehetségtelen, hiszen más heteken nagy energiát fektet a játékokba, a csapatjáték folyamán ez lecsillapodik. Réka másképp látja a dolgokat, és igyekezett megmagyarázni erőfeszítéseit, ám erre nem kapott igazán lehetőséget, miközben az asztalnál lévő feszültség csak fokozódott.

Végül a kameráknak fedte fel Réka a fájdalmát: elmondta, szeretne visszajelzést kapni, hiszen így fejlődhet - ekkor azonban könnyekben tört ki.

Miután Nikolett elhagyta az asztalt, Réka a többiektől kért segítséget:

Ti azt gondoljátok, hogy én nem állok oda minden meccs elé?

Ezt társai gyorsan megcáfolták, sőt, elhangzott, hogy nem az a fontos, ők mit gondolnak róla, hanem inkább az, ő mit gondol a saját teljesítményéről - amiben Réka magabiztos, hiszen senki sem akar veszíteni.

Összességében rajtad érzem legkevésbé azt, hogy a csapat tagja akarsz lenni

- hangzott el a mondat, ami megbántotta Rékát. Elmondása szerint introvertáltabb személyiség, és bár szeret csapatával időt tölteni, igényli az egyedüllétet is. Múltja miatt nehezen bízik meg az emberekben, de az Exatlon számára egy lépés a nyitottság felé.

Nikolett mindenek ellenére megőrizte negativitását, és elmondta: nem szeretne így beszélni, és igazából feleslegesnek érzi a további vitát, mert szerinte Réka úgyis a saját elképzelései szerint fog cselekedni.

