Szívszorító interjút adott a Borsnak kiesése után az Exatlon Bajnoka: "Rémálmokat viszek haza magammal"

A sport reality második párbaján újra két bajnok csapott össze, mivel a Kihívók mind a két végjátékot megnyerték. Az Exatlon Hungary második kiesője Filutás Viktor lett, aki sérülten vállalta a harcot a szintén nem száz százalékos Kenderesi Tamás ellen. A sportoló a Borsnak többek közt elárulta, hogy a számtalan élményen kívül bizony rémálmokat is visz haza magával.
Mint minden sportoló, a kerékpáros is azzal a céllal érkezett a TV2 műsorába, hogy minél tovább játékban maradjon. Az Exatlon Hungary 2026 kerékpáros Bajnoka is, de nem bánja, hogy másképpen alakult.
„Szerintem, mint mindenki, győzni jöttem az Exatlonba, de ezt Fortuna bácsi megvétózta – vallotta be a Borsnak Filutás Viktor. - A korábbi versenyző Móricz Dani csapattársam volt, így néztem a műsort, de teljesen más a tévé képernyő előtt, mint belülről, mint itt lenni. Rengeteg új élménnyel és nehézséggel kellett megküzdenem, de összességében egy jó kaland volt. A Bajnokokról kijelenthetem, hogy ez volt életem legerősebb csapata, olyan világklasszis sportolókkal küzdhettünk itt egymás mellett, ami átlagemberként felfoghatatlan, elképesztő, milyen karrierúttal rendelkező versenyzőkkel élhettem most együtt, le a kalappal mindenki előtt! Nagyon jó volt a csapatdinamika, Bacskai úr felvette a vezérbika szerepet, a lányok közül pedig Ekler Luca volt a fő hangadó.”
Filutás Viktor azt is elárulta, amikor megsérült, nagyon bízott benne, hogy nem veszik ki a játékból, számára nem volt kérdés, hogy sérülten is versenyezzen, a párbajon is.
Ahogy úgy éreztem, magamtól is visszaálltam, két nappal az első sérülés után már megint játszottam, pedig mondták, hogy még nem kellene folytatni. Nyilván utólag nem volt jó döntés, de sokszor hoztam már máskor is ilyen helyzetben rossz döntést. Többször mondták már az orvosok, hogy nem biciklizhetek többet, ehhez képest itt vagyok! Az, hogy Kenderesi Tomival párbajoztam, nagyon jó volt, megtiszteltetésnek éreztem. Az, hogy ő itt visszatért az Exatlonba és visszajött a párbajból, nagyon kellett neki és nagyon megérdemelte!
Amikor arról kérdeztük a kiesett versenyzőt, mit érzett azzal kapcsolatban, hogy a túlsúlyát vállaló olimpikon ellen megy, nagy mosollyal válaszolt.
„Meg akartam neki nehezíteni, pörgetni akartam a futamokat, hadd fáradjon csak el szépen. Ez sikerült is, de jó karral, szépen dobott, gyorsabban végzett, mint én. Azért arra büszke vagyok, hogy meg tudtam neki nehezíteni, mert én is nyertem azért két futamot, hat futamot futottunk, és a legtöbb nagyon szoros volt, a végére mindketten elfáradtunk! Nem volt rossz ellene kiesni, mert egy ilyen sportolóval szerettem volna megküzdeni. Még ha vesztesként is jöttem ki belőle, akkor is nyertem valamit!
De az biztos, rémálmokat is fogok innen magammal vinni haza, már a bentlakás közben is gyötörtek, de sok mindent adott a műsor, örülök, hogy belevágtam. Például változott a nézőpontom magamról is, meg kell próbáljam a dolgokat lazábban venni. Mert itt megtanultuk, hogy bármikor történhet bármi, például kieshetek. De jó lesz hazamenni, otthon nagyon vár már a családom, a szüleim, a testvérem és a barátnőm. Na meg a barátaim, akik úgy engedtek el, hogy ne maradjak sokáig, mert hiányozni fogok nekik, szóval nekik most ezzel kedvezek!
