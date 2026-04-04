Szívszorító interjút adott a Borsnak kiesése után az Exatlon Bajnoka: "Rémálmokat viszek haza magammal"

A sport reality második párbaján újra két bajnok csapott össze, mivel a Kihívók mind a két végjátékot megnyerték. Az Exatlon Hungary második kiesője Filutás Viktor lett, aki sérülten vállalta a harcot a szintén nem száz százalékos Kenderesi Tamás ellen. A sportoló a Borsnak többek közt elárulta, hogy a számtalan élményen kívül bizony rémálmokat is visz haza magával.

Az Exatlon idei évadában másodjára is Bajnok párbaj volt, Kenderesi Tamás és Filutás Viktor kőkemény harcot vívott (Fotó: TV2)

Filutás Viktor számára véget ért az Exatlon

Mindkét végjátékot elvesztették a Bajnokok, így a pirosak közül két férfi párbajozott

A biztos párbajozó Kenderesi Tamás ellenfelét, Filutás Viktort Ekler Luca jelölte ki

A párbajt 4-2-re az olimpiai ezüstérmes úszó nyerte meg

Exatlon Hungary kieső: Filutás Viktor eredetileg győzni jött a műsorba

Mint minden sportoló, a kerékpáros is azzal a céllal érkezett a TV2 műsorába, hogy minél tovább játékban maradjon. Az Exatlon Hungary 2026 kerékpáros Bajnoka is, de nem bánja, hogy másképpen alakult.

„Szerintem, mint mindenki, győzni jöttem az Exatlonba, de ezt Fortuna bácsi megvétózta – vallotta be a Borsnak Filutás Viktor. - A korábbi versenyző Móricz Dani csapattársam volt, így néztem a műsort, de teljesen más a tévé képernyő előtt, mint belülről, mint itt lenni. Rengeteg új élménnyel és nehézséggel kellett megküzdenem, de összességében egy jó kaland volt. A Bajnokokról kijelenthetem, hogy ez volt életem legerősebb csapata, olyan világklasszis sportolókkal küzdhettünk itt egymás mellett, ami átlagemberként felfoghatatlan, elképesztő, milyen karrierúttal rendelkező versenyzőkkel élhettem most együtt, le a kalappal mindenki előtt! Nagyon jó volt a csapatdinamika, Bacskai úr felvette a vezérbika szerepet, a lányok közül pedig Ekler Luca volt a fő hangadó.”

Filutás Viktor azt is elárulta, amikor megsérült, nagyon bízott benne, hogy nem veszik ki a játékból, számára nem volt kérdés, hogy sérülten is versenyezzen, a párbajon is.