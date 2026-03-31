Az Exatlon Bajnoka fájdalomtól ordítva esett össze: kénytelen feladni a játékot?

Már második hete küzdenek a versenyzők az Exatlon Hungary 2026-os évadában, ami alatt sajnos már több sérülésre is sor került. A Kihívók közül eddig Hadobás Olivér és Nagy Benedek szenvedett balesetet, előbbi a térdét, utóbbi pedig a vállát kénytelen kímélni egy ideig. A Bajnokok közül pedig Filutás Viktor szenvedett csúnya sérülést, amikor a vállára esett egy futam során, így még az sem volt biztos, hogy folytatni tudja a versenyt, de végül a tegnapi bázisjátékban is futni kényszerült, aminek úgy tűnik ma meg is lesz a böjtje, és ez akár még az Exatlonos szereplésébe is kerülhet.

Filutás Viktor kerékpározó is az Exatlon Hungary versenyzői között van, de lehet, hogy ma véget is ér számára a kaland

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Tegnap került sor az Exatlon Hungary 5. évadának második bázisjátékára, ahol ismét a Bajnokok szerezték meg a győzelmet és ezzel együtt egy újabb hétre a luxus bázis kényelmét is. Pedig a puritán bázis körülményei miatt elég elcsigázott Kihívók minden eddiginél jobban akarták a mai nyereményt, így még arra sem figyeltek, hogy Filutás Viktor korábban megsérült.

Eddig mindenki tiszteletben tartotta, mindkét csapatban, hogy ha valaki sérült, azt nem hívták ki. Szóval ebből látszik, hogy mennyire meg akarták nyerni ezt a villát, hogy dobtak minden szabályt, és egyből kihívták Viktort sérülten. Ez azért sokat elárul, hogy ők azért ezt nagyon komolyan vették, és mindenre fittyet hánytak, még arra is, ahogy eddig viselkedtek

– jegyezte meg Bacskai Balázs.

Reménykedtem benne, hogy azt mondják, hogy hadd pihenjek egyet, mert van rajtam kívül még négy férfi, és jó lett volna egyébként egy fityiszt mutatni

– ismerte el Viktor is.

Filutás Viktor sérülése után a tegnapi bázisjátékban is versenyezni kényszerült

Fotó: TV2

Az Exatlon Filutás Viktor számára idő előtt véget érhet

Ezek után a kerékpárversenyző ma is belevetette magát a jutalomjátékba, aminek úgy tűnik nem lett éppen jó vége. Bár egyelőre nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, de az biztos, hogy a verseny hevében újra megsérült a válla, ami miatt annyira üvöltött a fájdalomtól, hogy orvost is kellett hozzá hívni. Az elkeseredett sportolónak még az is megfordult a fejében, hogy számára ez akár az Exatlon 2026-os évadának végét is jelentheti.

Repjegy?

– kérdezte Viktor Palik Lászlótól, miután lesegítették a saras pályáról, és ellátták a sérülését.

Azt mondod?

– kérdezett vissza az Exatlon műsorvezetője aggódó hangon.

De, hogy Filutás Viktor valóban hazamegy-e az csak az Exatlon 5. évadának új részeiből derül ki.