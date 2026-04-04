Exatlon Hungary: Megszólalt győztes párbaja után a Borsnak Kenderesi Tamás, szívszorító, amit mondott

Miután a második héten is mindkét Végjátékot elvesztette a piros csapat, így újabb Bajnok párbajt láthattak a nézők pénteken. Az Exatlon Hungary második hetén a leggyengébb statisztikájú férfi versenyző, Kenderesi Tamás lett az első biztos párbajozó, mellé hosszú vívódás után Ekler Luca Filutás Viktort nevezte meg ellenfelének. A Bors újságírója a helyszínen, a pálya mellől izgulta végig a kőkemény harcot, ahogy az olimpiai ezüstérmes úszó utolsó erejével legyőzte az országúti kerékpárost.
A TV2 sikerműsorába túlsúllyal érkezett úszó olimpikon hamar igazi közönségkedvenc lett. Az Exatlon Hungary Bajnokát nemcsak a nézők, hanem a csapattársai, sőt még a Kihívók is nagyon megszerették, minden egyes futamába mindent beleadott és nem adta fel egyik vesztes csata után sem. Kenderesi Tamás így vágott bele a sport-reality idei második párbajába is, még ha tudta is, hogy Filutás Viktor sokkal gyorsabb nála. Az olimpikonnak ráadásul sérült volt a lába, az országúti kerékpárosnak pedig a válla fájt, így nagyon küzdelmes volt a párbaj mindkettőjük számára. 2-2-nél aztán Viktor jól láthatóan elvesztette a fókuszt, dühösen dobált az ügyességi feladatban, csapkodott, többek közt ez is lett a veszte, a párbaj végén, amit Tomi nyert meg 4-2-re, ki is borult. Ezzel szemben az olimpikont vitte végig a szíve, hiába lassult minden futam után, átlépte a határait, igaz, saját bevallása szerint majdnem összeesett a győztes párbaj végén, amiről valószínűleg még sokáig fognak beszélni mind a versenyzők, mind a nézők.
„Nagyon jól érzem magam, kemény napok vannak mögöttem, na meg a csapat is” – mondta Dominikán a Borsnak a párbaj másnapján Kenderesi Tamás, aki csapattársaival a héten egy szuper karibi hajóúton járt.
Túl vagyok egy győztes párbajon, ami egy nagyon meghatározó élmény volt számomra az eddigi Exatlonos életemben. Iszonyatosan kemény volt, meg is sérültem, a csípőhorpaszom meghúzódott, de nem bizonytalanodtam el egy pillanatra sem. Tudtam, ezt végig fogom csinálni! Ez már tendencia, hogy nem elsőként jövök le a pályáról, ez most is így volt, de bíztam az ügyességi feladatban, nagyon fókuszált voltam. Még mindig hihetetlen, hogy ezt tényleg az utolsó erőmmel valahogy összehoztam, győztem, ez egy nagyon extra élmény volt számomra. Az utóbbi időben pedig nem nagyon ment a játék, de bízom benne, hogy ez a párbaj egy fordulópont lesz!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.