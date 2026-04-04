Exatlon Hungary: Megszólalt győztes párbaja után a Borsnak Kenderesi Tamás, szívszorító, amit mondott

Miután a második héten is mindkét Végjátékot elvesztette a piros csapat, így újabb Bajnok párbajt láthattak a nézők pénteken. Az Exatlon Hungary második hetén a leggyengébb statisztikájú férfi versenyző, Kenderesi Tamás lett az első biztos párbajozó, mellé hosszú vívódás után Ekler Luca Filutás Viktort nevezte meg ellenfelének. A Bors újságírója a helyszínen, a pálya mellől izgulta végig a kőkemény harcot, ahogy az olimpiai ezüstérmes úszó utolsó erejével legyőzte az országúti kerékpárost.

A TV2 sikerműsorába túlsúllyal érkezett úszó olimpikon hamar igazi közönségkedvenc lett. Az Exatlon Hungary Bajnokát nemcsak a nézők, hanem a csapattársai, sőt még a Kihívók is nagyon megszerették, minden egyes futamába mindent beleadott és nem adta fel egyik vesztes csata után sem. Kenderesi Tamás így vágott bele a sport-reality idei második párbajába is, még ha tudta is, hogy Filutás Viktor sokkal gyorsabb nála. Az olimpikonnak ráadásul sérült volt a lába, az országúti kerékpárosnak pedig a válla fájt, így nagyon küzdelmes volt a párbaj mindkettőjük számára. 2-2-nél aztán Viktor jól láthatóan elvesztette a fókuszt, dühösen dobált az ügyességi feladatban, csapkodott, többek közt ez is lett a veszte, a párbaj végén, amit Tomi nyert meg 4-2-re, ki is borult. Ezzel szemben az olimpikont vitte végig a szíve, hiába lassult minden futam után, átlépte a határait, igaz, saját bevallása szerint majdnem összeesett a győztes párbaj végén, amiről valószínűleg még sokáig fognak beszélni mind a versenyzők, mind a nézők.

„Nagyon jól érzem magam, kemény napok vannak mögöttem, na meg a csapat is” – mondta Dominikán a Borsnak a párbaj másnapján Kenderesi Tamás, aki csapattársaival a héten egy szuper karibi hajóúton járt.