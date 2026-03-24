Nekiestek Ekler Lucának az Exatlonos szereplése miatt

Négy év kihagyás után tért vissza a TV2 képernyőjére az Exatlon Hungary, melynek a piros csapat színeiben a versenyzői között van a kétszeres paralimpiai bajnok atléta Ekler Luca is, aki már az első adásban rögtön győzni tudott, ennek ellenére sokan kétkedően tekintenek rá, hogy helye van-e a műsorban.

A teljesítményével válaszolna a Exatlonos szereplése miatt kritikákat kapó Ekler Luca Fotó: TV2

Ekler Luca az első parasportoló az Exatlon Hungary történetében

Luca ugyan többszörös olimpiai és világbajnokként eleget bizonyított már, ennek ellenére sokan megkérdőjelezik, hogy helye van-e a műsorban. Erről beszélgetett társaival az első versenynap után, akik érdeklődtek, hogy hogyan viseli ezeket a negatív véleményeket.

Igazából én úgy vagyok vele, hogy nyilván mindenkinek soha nem fogok tudni megfelelni, úgyis az eredményeim fognak helyettem is beszélni. Szóval az az ami meg fogja mutatni, hogy mire vagyok képes.

– mondta a sportoló.

A Bajnokok versenyzője arra is kitért, hogy ő pontosan tisztában van a fogyatékosságával a testével és a képességeivel, és tudja, hogy lesznek olyan pályák, amik a keze miatt komoly nehézségeket fognak okozni neki, de ilyenkor is mindent bele fog adni.

Biztos vagyok benne, hogy annyi embert motiválsz, és biztatsz, és erőt adsz mindenkinek.

– reagált szavaira társa Karvalics Eszter.

A Bajnokok győzelmével ért véget az első nap

Az első versenynap máris egy komoly téttel bíró játékban vettek részt, a sport-reality szereplői, ugyanis itt dőlt el, hogy ki költözhet be a luxus lakosztályba. A nyitónapot végül a profi sportolóból álló Bajnok csapat 10-6-ra megnyerte, így Ekler Lucáék vehették birtokba a minden igényt kielégítő bázist.