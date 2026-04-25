Szívszorító, amit kiesése után mondott az Exatlon Bajnoka

A zord külső érző szívet takar mondás Bacskai Balázsra is igaz. Az Exatlon Hungary 2026 hatodik kiesője egyáltalán nem bánja, hogy véget ért számára a műsor, elképesztően hiányzott neki felesége és gyermekei, főleg, hogy kisfia ma ünnepli 3. születésnapját.

Az Exatlon Bajnokok nagyon sírtak Benji távozásakor, az ellene párbajt nyerő Kenderesi Tamás is elérzékenyült (Fotó: TV2)

Így telt Bacskai Balázs Exatlonja

Az olimpikon ökölvívó a pályafutása után új kihívást látott a műsorban

Benji a Bajnokok stabil játékosa volt, hozta a pontokat

Miután a Kihívók kapták meg szeretteik videóüzenetét, a bokszoló végleg összeomlott

Bacskai Balázsnak erős honvágya lett, nem tudott fókuszálni, kikapott, kiesett a versenyből



Bacskai Balázs a sérülések ellenére is imádta az Exatlont

Hat hete, hogy az olimpikon utoljára magához ölelte szeretteit a repülőtéren, hogy egy számára nagyon fontos kihívással szembenézzen, és a Bajnokok csapatában nap, mint nap megküzdjön az ellenféllel. Bacskai Balázs egészen addig szívét-lelkét beleadta az Exatlon futamaiba, amíg nem ők, hanem a Kihívók nyerték meg hétfőn a családjaik videóüzenetét. Ott a kőkemény harcosban összetört valami, teljesen összeomlott, már nem ugyanaz a jókedvű, mindig mosolygós Bajnok volt, mint előtte. Így bár a Hadobás Oliverrel vívott elveszített párbaj után mindenki sírva búcsúzott tőle, de megértették, haza akart menni. Benji mosolyogva nyilatkozott kiesése után.

„Volt az elmúlt hetekben minden, az ujjam a sérülés óta görbe, azóta sem tudom kinyújtani” – kezdte Bacskai Balázs, akit felesége és szerettei már nagyon várták haza.