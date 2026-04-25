Szívszorító, amit kiesése után mondott az Exatlon Bajnoka

A zord külső érző szívet takar mondás Bacskai Balázsra is igaz. Az Exatlon Hungary 2026 hatodik kiesője egyáltalán nem bánja, hogy véget ért számára a műsor, elképesztően hiányzott neki felesége és gyermekei, főleg, hogy kisfia ma ünnepli 3. születésnapját.
Hat hete, hogy az olimpikon utoljára magához ölelte szeretteit a repülőtéren, hogy egy számára nagyon fontos kihívással szembenézzen, és a Bajnokok csapatában nap, mint nap megküzdjön az ellenféllel. Bacskai Balázs egészen addig szívét-lelkét beleadta az Exatlon futamaiba, amíg nem ők, hanem a Kihívók nyerték meg hétfőn a családjaik videóüzenetét. Ott a kőkemény harcosban összetört valami, teljesen összeomlott, már nem ugyanaz a jókedvű, mindig mosolygós Bajnok volt, mint előtte. Így bár a Hadobás Oliverrel vívott elveszített párbaj után mindenki sírva búcsúzott tőle, de megértették, haza akart menni. Benji mosolyogva nyilatkozott kiesése után.
„Volt az elmúlt hetekben minden, az ujjam a sérülés óta görbe, azóta sem tudom kinyújtani” – kezdte Bacskai Balázs, akit felesége és szerettei már nagyon várták haza.
A térdem tropa, a fejemet Olivér meglékelte, hátba vágtak, amit lehetett lefejeltem, annyi pukli volt már rajtam, hogy az már mesébe illő! De élek és addig nincs nagy baj (nevet). De örülök, mert minden egyes pályán jó élményekkel gazdagodtam, még ha fájó is volt, mert tényleg ezer sebből vérzek. De mindezek ellenére, nekem ez az egész hatalmas élmény volt! Buta lettem volna, ha megint nemet mondtam volna az Exatlonra. Az ökölvívásban azért több és jobb pillanatom volt, az fekszik nekem, az Exatlon nagyon-nagyon kemény, így a pályafutásom végén azt kell mondanom, nehezebb, mint az ökölvívás! Mert amikor nem kaptuk meg azt a videóüzeneteket, összetörtem! Emlékszem, azt a fájdalmat, azt a terhet napokig cipeltem. Mentálisan próbáltam magam rendbe tenni, hogy itt van dolgom, ők biztosan rendben vannak, de a hiányukon nem tudtam túllépni, teljes mértékben elfáradtam.
Azóta az olimpikon már úton is van családja felé Budapestre. Bacskai Kitti lapunknak pár napja elmondta, nagyon büszke párjára, de már nagyon hiányzik nekik.
„Rossz látni sokszor azokat az érzelmeket, hogy elérzékenyül, a hat év alatt nem láttam rajta ennyi érzelmet, sokszor nem is tudom lereagálni. Tényleg jó lenne már, ha hazajönne, nagyon szeretném megölelni, nagyon hiányzik nekünk. Már volt sikerélménye, megnyert egy kemény párbajt, most már jöhetne haza!”
- mondta a napokban lapunknak Benji szerelme.
