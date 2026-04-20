Ő az Exatlon Bajnokának gyönyörű felesége, Kitti a Borsnak mesélt érzéseiről

Múlt pénteken újabb nagyon izgalmas küzdelmet láthattak a nézők a TV2 népszerű műsorában. Az Exatlon Hungary 2026 újabb vegyes párbajában a 38 éves Bacskai Balázs a jóval fiatalabb Kihívó Máté Balázst ejtette ki. A Borsnak a bokszoló szerelme, Kitti elárulta, mit élt át a képernyő előtt.

Az Exatlon Bajnokok csapatában versenyző Bacskai Balázs felesége itthon izgul kisfiukkal a bokszolóért (Fotó: Facebook/Bacskai Kitti)

Több mint egy hónapja nem látja családja az Exatlon Bajnokát

Négy év kihagyás után, március 13-án indult újra a sport-reality

A Bajnokok csapatában szerepel az Európa-bajnok ökölvívó, Bacskai Balázs

Az olimpikon múlt pénteken sérülten párbajt nyert

Felesége, Kitti és kisfiuk Balázs egyre jobban hiányolják a családfőt



Exatlon: Bacskai Balázs már nagyon hiányzik családjának

Elképesztő akaraterőről és hatalmas szívről árulkodott a Bajnokok és Kihívók legutóbbi párbaja. Bacskai Balázs úgy küldte haza az Exatlon Hungary kék versenyzőjét, Bazsit – több, mint 10 futam után –, hogy eleve fájó bokájára rásérült. De vitte előre a szíve, nem érezte a fájdalmat, a végsőkig küzdött.

„Ahogy elhangzik, hogy Exatlon, a kisfiam már annyira boldog lesz, kiabálja, hogy apa, apa” – mesélte lapunknak Bacskai Kitti, aki már nagyon hiányzik a bokszolónak.

Annyira büszke vagyok a szerelmemre, hogy ezt meg tudta csinálni. Rossz volt nézni, annyiszor elesett, meg újra megsérült, egész ökölvívó pályafutása alatt nem szerzett ennyi sérülést. Megmutatta, hogy milyen is ő valójában, a szíve a végsőkig viszi! Ő olyan ember, hogy soha nem adná fel, ha fél lábbal kellett volna, akkor is ő ért volna be győztesként. Olyan jó, hogy ezt meg tudta mutatni ország-világ előtt, jó volt ezt nekem is látni, hiába tudom, hogy ilyen! Nem vagyok jós, de úgy vagyok vele, hogy megnyert egy párbajt, most már jöhetne haza, mert nagyon hiányzik nekünk! Úgy voltam vele, hogy legyen sikerélménye, nyerjen futamokat, párbajt, de mi már nagyon várjuk haza!

Családi videó a tét

Hétfőnként mindig a lakhatási körülményekért megy a küzdelem a bázis játékon, de Palik László nem várt meglepetéssel állt elő a nyitóceremónián: a luxus bázis mellett a győztes csapat tagjai egy-egy videóüzenetet kapnak szeretteiktől. Az extra tét új szintre emeli a Bajnokok és Kihívók küzdelmét, hiszen egy hónapja vannak elzárva a külvilágtól és azoktól az emberektől, akik számukra a legfontosabbak. Így nem túlzás azt állítani, hogy hétfő este az Exatlon Hungary idei évadának eddigi legfeszültebb és legizgalmasabb csapatversenye következik.

„Remélem, a Bajnokok nyernek ma és akkor láthatja a mi üzenetünket. Balázsnak az előző kapcsolatából van két gyermeke, őket is megkértem, hogy üzenjen édesapjuknak, de megszólal benne az anyukája, beteg édesapja is, meg a boksz csapat, akiket itthon hagyott, nagyon érzelmes lett, biztosan potyogni fognak a könnyei, ha látja.”