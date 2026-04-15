Kisfia miatt omlott össze az Exatlon Bajnoka

Az Exatlon Hungary 2026-os évadának két Bajnoka, Bacskai Balázs és Lencse László is úgy indult el a Dominikai Köztársaságba, hogy nem csak párját, de a gyermekét is otthon kellett hagynia. Így a két profi sportolónak különösen lassan telnek a hetek, és a verseny előrehaladtával egyre inkább érzik a család hiányát. Bacskai Balázs gyereke miatt most el is sírta magát.

Bacskai Balázs édesapaként vágott bele az Exatlon 2026-os évadába, így most már leírhatatlanul hiányzik neki a család (Fotó: TV2)

Bacskai Balázs családja miatt rengeteget aggódik, hiszen nem elég, hogy párjától és kisfiától el kellett válnia, de beteg édesapjára is nap mint nap gondol. Erről korábban lapunknak is mesélt.

„Jaj már most hiányzik a család, a párom, a gyermekem! A múltkor, amikor visszanézhettük az első adást, ott már eltörött a mécses. A minap pedig beszélgetés közben édesapám került szóba, meg az ő betegsége, az is megviselt, megkönnyeztem! Azt gondoltam, hogy ez nem jön majd el ilyen hamar, hogy majd sokkal később fogok megreccsenni. Mert engem a hely, a puritánság nem tud elpusztítani, de a családomtól való távollét, az aggódás, az igen!” – mondta még egy héttel ezelőtt a Borsnak, a helyzet azóta pedig csak romlott.

Az Exatlon Bacskai Balázsa kamerák előtt sírta el magát

Mostanra pedig úgy tűnik, hogy szerelme és gyermeke hiánya is annyira megviseli a sportolót, hogy a könnyeit sem tudta tovább visszatartani.

Én tudom, tisztában vagyok magammal, hogy sajnos nem vagyok a legbiztosabb, legjobb apa, a legjobb társ, a legjobb férj, szóval én soha nem emelem magam piedesztálra. Amikor még templomba jártam volt egy olyan, hogy sokat vétkeztem, szóval, cselekedettel és mulasztással, és azt gondolom, hogy ezek bennem mind megtalálhatóak, de szeretnék ezeken változtatni. Nem vagyok egy rossz ember, de van hova fejlődnöm

– vallotta be megtörten.

Bacskai Balázs párja egyedül maradt kisfiukkal, akinek életében még ez a néhány hét is rengeteg változást jelent, de a sportoló ebből kimarad (Fotó: TV2)

„Pont az van bennem, hogy én nem biztos, hogy jó apuka vagyok. Nagyon sokszor gondolkodtam azon, minél több idő telik el, hogy mennyi olyan dolga lehet, amit már megtanult, de én nem voltam jelen. És amikor majd hazamegyek, akkor mennyivel másabb lesz az, hogy ezeket én megtapasztalhatom vele” – fűzte még hozzá könnyes szemmel.