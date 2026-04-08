Vilmos herceg lehet a hős – ezzel a tulajdonsággal mentheti meg a királyi családot

Vilmos herceget egyre többen méltatják határozott, kompromisszumokat nem tűrő hozzáállása miatt, amely szakértők szerint éppen az, amire most a brit királyi családnak szüksége van.

Vilmos herceg a legjobb Fotó: PA / Northfoto

Vilmos herceg tökéletes király lesz?

A 43 éves walesi herceg az utóbbi időben különösen nagy figyelem középpontjába került, miután a királyi családot újabb botrányok rázták meg. Az Epstein-akták nyilvánosságra kerülése ismét reflektorfénybe helyezte András herceg és Sarah Ferguson korábbi kapcsolatát az elítélt bűnözővel. András herceg továbbra is tagadja a vádakat.

Szakértők szerint Vilmos ebben a helyzetben jóval szigorúbb álláspontot képvisel, mint apja, Károly király. Rob Shuter királyi újságíró egy bennfentes forrásra hivatkozva úgy fogalmazott:

Vilmos nem fél nehéz döntéseket hozni. És jelenleg pontosan erre van szüksége a királyi családnak.

A forrás szerint a herceg nem felejt könnyen, és hajlamos tartani a haragot azokkal szemben, akik ellene fordulnak. Ez a hozzáállás az öccsével, Harry herceggel és feleségével, Meghan Markle-lel való kapcsolatában is megmutatkozott az elmúlt években. Vilmos vallásossága is gyakran vita tárgyát képezi. Ellentétben édesapjával vagy néhai nagymamájával, II. Erzsébet királynővel, nem számít rendszeres templomlátogatónak. Ennek ellenére a közelmúltban megerősítette elköteleződését az anglikán egyház iránt, amelynek később legfőbb világi vezetője lesz.

Roya Nikkah királyi tudósító szerint Vilmos személyisége határozott és következetes:

Olyan ember, aki oldalt választ, és ha valaki a másik oldalon áll, azt nem felejti el.

Közben továbbra is folyamatos találgatások övezik Harry herceg és Meghan Markle esetleges visszatérését a királyi család aktív tagjai közé. Bár Károly király állítólag nyitott lenne egy részleges visszatérésre, Vilmos ezzel kapcsolatban is keményebb álláspontot képvisel – írja a Mirror.