„Jó érzéssel tölt el, amikor látom Rolit apukaként” – Király Linda két gyermeket is kapott a vőlegénye mellé

Király Linda, a lenyűgöző hangú díva hosszú évek után találta meg azt a férfit, aki mellett nemcsak nőként, hanem társként is kiteljesedhet. Párja, Roli, egy határozott, családcentrikus férfi, aki már két gyermek édesapja, így az énekesnő egy kész családot kapott a szerelem mellé.

Király Linda és a sorsszerű találkozás: „Egy napot sem bírok ki nélküle”

A szerelmesek a Best magazinnak meséltek a kapcsolatukról, amely mesébe illő módon alakult. Roli őszintén vallott arról, hogy Linda személyisége és jelenléte mennyire gyorsan fontossá vált számára.

Mindennap egyre jobban azt éreztem, nem akarok Linda nélkül élni. Valahogy magától épült a kapcsolatunk, és az is egyre természetesebbé vált, hogy amikor csak tudok, sietek hozzá. Egyszerűen azt éreztem, egy napot sem bírok ki Linda nélkül

– mondta az énekesnő kedvese, aki láthatóan teljesen párja hatása alá került.

Engedély a Király-családtól

Roli nem bízta a véletlenre a dolgot, és a régimódi úriemberekhez híven mindenkitől engedélyt kért, mielőtt féltérdre ereszkedett volna. A lánykérés helyszíne és időpontja is szimbolikus volt: a megismerkedésük első évfordulóján, március 14-én, a Duna-parton történt meg a nagy esemény.

Az első évfordulónkon, március 14-én terveztem feltenni a nagy kérdést, de előtte mindenkitől engedélyt kértem. Elmentem a szüleihez, majd elmondtam nekik, hogy nem tudok a lányuk nélkül élni, és mindent megteszek, hogy boldog legyen.

A család nagyon örült, de Király Tamás – igazi féltő apukaként – azért hozzátette:

Egyet tudj, ő a lányom, és a két szemem mindig rajtatok lesz

– mesélte el a lánykérés előtti izgalmas pillanatokat Roli.

Lila köd és a két gyermek

Linda korábban a Borsnak is nyilatkozott az érzéseiről, ahol elárulta, hogy bár próbálja óvni a magánéletét, a boldogsága leírhatatlan. Az énekesnő számára az is természetes, hogy párja életében a gyermekei központi helyet foglalnak el.

Elképesztően boldog vagyok, egyrészről szinte lila ködnek mondanám, másrészt viszont nem az, mert egy nagyon jó, boldog időszak ez, amikor mindent tisztán látok, hogy mi miért történik. Próbálom megélni ezt az egészet, ezért sem beszélek még róla, mert egy picit szeretném magamba zárni és megtartani magamnak, illetve nekünk

– vallotta be Linda.

Ami pedig a jövőt és a bővülő családot illeti, Linda imádja Roli gyermekeit, és hálás a sorsnak ezért az új szerepért.

A családalapítással sem kapkodunk, de jó érzéssel tölt el, amikor látom Rolit apukaként a két csodálatos gyermekével

– tette hozzá az énekesnő, akinek szemmel láthatóan jót tett a szerelem, hiszen sugárzik a boldogságtól.