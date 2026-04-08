További lezárások április 9-től: nem pihenhet Budapest

útlezárások Budapesten
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 16:32
közlekedésútlezárás
A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleményt tett ki a következő napokban várható útlezárásokról.

Már április 7-én és 8-án is jelentős lezárások voltak, melyek lassították a forgalmat a városban. Április 9-től azonban további korlátozások is érkeznek. Érdemes felkészülni a budapestieknek.

Alaposan fel kell készülni az újabb Budapesti korlátozásokra
Alaposan fel kell készülni az újabb Budapesti korlátozásokra
Fotó: police.hu

Ezeken a helyeken lehet korlátozásokra számítani Budapesten

 

Lezárják:

2026. április 9-én 9 órától április 11-én 6 óráig a Budapest VI. és XIV.,

  • Dózsa György úton mindkét irányból a legbelső forgalmi sávot a Városligeti fasor és a Hősök tere között
  • Andrássy úton mindkét irányból a belső forgalmi sávot a Munkácsy Mihály utca és a Hősök tere között
  • Hősök terén a Szépművészeti Múzeum felőli oldalon a legbelső forgalmi sávot
     

2026. április 9-én 20 órától április 11-én 6 óráig a Budapest XIV., Dózsa György út Váci út irányú forgalmi sávjait a Hősök tere előtt (a forgalom a Hősök tere megkerülésével biztosított).
 

2026. április 10-én 8 órától 24 óráig a Budapest VI. és XIV.,

  • Dózsa György út Thököly út irányú forgalmi sávjait a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között
  • Hősök terén a Szépművészeti Múzeum felőli oldalon a legbelső két forgalmi sávot
  • Bajza utcát az Andrássy út és Lendvay utca között
  • Lendvay utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között
     

2026. április 10-én 14 óra 30 perctől 24 óráig a Budapest VI. és XIV.,

  • Hősök terét
  • Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között
  • Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel Károly út között
  • Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona angyalai utca között
  • Kós Károly sétányt
     

Tilos megállni:

2026. április 9-én 0 órától április 11-én 6 óráig a Budapest VI. és XIV.,

  • Hősök terén
  • Állatkerti körút mindkét oldalán a Hősök tere és a Gundel Károly út között (az étterem előtti parkolóban is)
  • Olof Palme sétány mindkét oldalán, a Műjégpálya előtt is
  • Dózsa György úton a Szondi utca és a Városligeti fasor között
  • Andrássy út mindkét oldali szervizútján a Kodály körönd és a Hősök tere között
  • Kodály körönd teljes területén
     

2026. április 9-én 20 órától április 10-én 24 óráig a Budapest VI. és XIV.,

  • Rippl Rónai utca páratlan oldalán a Lendvay utca és a Szondi utca között
  • Bajza utca mindkét oldalán az Andrássy út és a Lendvay utca között
  • Bajza utca páratlan oldalán a Lendvay utca után 20 méter hosszan
  • Lendvay utca mindkét oldalán a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között

A lezárásokról készült részletes térképet a police.hu oldalán tudod megtekinteni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu