További lezárások április 9-től: nem pihenhet Budapest

Már április 7-én és 8-án is jelentős lezárások voltak, melyek lassították a forgalmat a városban. Április 9-től azonban további korlátozások is érkeznek. Érdemes felkészülni a budapestieknek.

Alaposan fel kell készülni az újabb Budapesti korlátozásokra

Ezeken a helyeken lehet korlátozásokra számítani Budapesten

Lezárják:

2026. április 9-én 9 órától április 11-én 6 óráig a Budapest VI. és XIV.,

Dózsa György úton mindkét irányból a legbelső forgalmi sávot a Városligeti fasor és a Hősök tere között

Andrássy úton mindkét irányból a belső forgalmi sávot a Munkácsy Mihály utca és a Hősök tere között

Hősök terén a Szépművészeti Múzeum felőli oldalon a legbelső forgalmi sávot



2026. április 9-én 20 órától április 11-én 6 óráig a Budapest XIV., Dózsa György út Váci út irányú forgalmi sávjait a Hősök tere előtt (a forgalom a Hősök tere megkerülésével biztosított).



2026. április 10-én 8 órától 24 óráig a Budapest VI. és XIV.,

Dózsa György út Thököly út irányú forgalmi sávjait a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között

Hősök terén a Szépművészeti Múzeum felőli oldalon a legbelső két forgalmi sávot

Bajza utcát az Andrássy út és Lendvay utca között

Lendvay utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között



2026. április 10-én 14 óra 30 perctől 24 óráig a Budapest VI. és XIV.,

Hősök terét

Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között

Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel Károly út között

Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona angyalai utca között

Kós Károly sétányt



Tilos megállni:

2026. április 9-én 0 órától április 11-én 6 óráig a Budapest VI. és XIV.,

Hősök terén

Állatkerti körút mindkét oldalán a Hősök tere és a Gundel Károly út között (az étterem előtti parkolóban is)

Olof Palme sétány mindkét oldalán, a Műjégpálya előtt is

Dózsa György úton a Szondi utca és a Városligeti fasor között

Andrássy út mindkét oldali szervizútján a Kodály körönd és a Hősök tere között

Kodály körönd teljes területén



2026. április 9-én 20 órától április 10-én 24 óráig a Budapest VI. és XIV.,

Rippl Rónai utca páratlan oldalán a Lendvay utca és a Szondi utca között

Bajza utca mindkét oldalán az Andrássy út és a Lendvay utca között

Bajza utca páratlan oldalán a Lendvay utca után 20 méter hosszan

Lendvay utca mindkét oldalán a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között

A lezárásokról készült részletes térképet a police.hu oldalán tudod megtekinteni.