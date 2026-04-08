További lezárások április 9-től: nem pihenhet Budapest

Már április 7-én és 8-án is jelentős
lezárások voltak, melyek lassították a forgalmat a városban. Április 9-től azonban további korlátozások is érkeznek. Érdemes felkészülni a budapestieknek. Alaposan fel kell készülni az újabb Budapesti korlátozásokra Fotó: police.hu Ezeken a helyeken lehet korlátozásokra számítani Budapesten Lezárják: 2026. április 9-én 9 órától április 11-én 6 óráig a Budapest VI. és XIV., Dózsa György úton mindkét irányból a legbelső forgalmi sávot a Városligeti fasor és a Hősök tere között Andrássy úton mindkét irányból a belső forgalmi sávot a Munkácsy Mihály utca és a Hősök tere között Hősök terén a Szépművészeti Múzeum felőli oldalon a legbelső forgalmi sávot 2026. április 9-én 20 órától április 11-én 6 óráig a Budapest XIV., Dózsa György út Váci út irányú forgalmi sávjait a Hősök tere előtt (a forgalom a Hősök tere megkerülésével biztosított). 2026. április 10-én 8 órától 24 óráig a Budapest VI. és XIV., Dózsa György út Thököly út irányú forgalmi sávjait a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között Hősök terén a Szépművészeti Múzeum felőli oldalon a legbelső két forgalmi sávot Bajza utcát az Andrássy út és Lendvay utca között Lendvay utcát a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között 2026. április 10-én 14 óra 30 perctől 24 óráig a Budapest VI. és XIV., Hősök terét Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel Károly út között Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona angyalai utca között Kós Károly sétányt Tilos megállni: 2026. április 9-én 0 órától április 11-én 6 óráig a Budapest VI. és XIV., Hősök terén Állatkerti körút mindkét oldalán a Hősök tere és a Gundel Károly út között (az étterem előtti parkolóban is) Olof Palme sétány mindkét oldalán, a Műjégpálya előtt is Dózsa György úton a Szondi utca és a Városligeti fasor között Andrássy út mindkét oldali szervizútján a Kodály körönd és a Hősök tere között Kodály körönd teljes területén 2026. április 9-én 20 órától április 10-én 24 óráig a Budapest VI. és XIV., Rippl Rónai utca páratlan oldalán a Lendvay utca és a Szondi utca között Bajza utca mindkét oldalán az Andrássy út és a Lendvay utca között Bajza utca páratlan oldalán a Lendvay utca után 20 méter hosszan Lendvay utca mindkét oldalán a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között A lezárásokról készült részletes térképet a police.hu oldalán tudod megtekinteni.