Dopeman kimondta: A Tisza Párt rabolni jött

Ha valaki, akkor Dopeman tudja, milyen az, ha valaki úgy lázadozik egy rendszer vagy bármi más ellen, hogy kitart a gondolatai szülte tettei mellett, és nem szalad anyuci szoknyája mögé, ha rájön, hülyeséget csinált. Ezért is döntött úgy, hogy a választás napján rendet tesz az összekuszálódott fejekben.
Dopeman azzal kezdte mondandóját, hogy reagált a tiszás koncerten heréjét mutogató Eckü gyors meghunyászkodására.
„Srácok! „Rendszerbontó” Eckü máris elnézést kért! Már nem akarja a fejünkre helyezni a heréjét. Imádom ezeket a „rendszerbontó” lázadókat! Komoly csávók…
"Olyanok, mint az egyszeri tinédzserek. Lázadnak apuka ellen, de azért a zsebpénzt, a meleg hajlékot, a finom vacsorát, az új iPhone-t, az Air Jordant elfogadják. Időnként megdorgálja őket a szülő, hátha megjön az eszük. A többségnek azért meg is szokott jönni. Mindenesetre aztán rájönnek, hogy mégiscsak apunak volt igaza” – kezdte Dopeman.
A rapper ezután felidézte saját lázadásának meghatározó elemét, és párhuzamba állította a mai fiataloktól látott nyavalygással. Majd mindenkit arra kért, hogy induljanak és adják le szavazatukat a Fideszre és Orbán Viktorra.
„Tudom, lehet mondani a szoborfejet, de az nálam teljesen másfajta elnézéskérés volt, és azután jött, hogy legyőztem a vádat, ami elkísért egészen a legfelsőbb bíróságig. Az egy buddhista ébredés volt, nem hirtelen beszarás. Ezek még lázadónak is szarok, és beálltak szolgának a Tisza Párt alá. Akiknek pedig egy a céljuk, és ezt jobb, ha tudjátok: rabolni jöttek! Ennyi az egész!
Minden esetre, ha nem akarsz herét a fejere, szavazz a Fideszre!
Na, menjetek szavazni, és mindenki tegyen a legjobb belátása szerint! Egy biztos: Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!” – jelentette ki határozottan Dopeman.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.