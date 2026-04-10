Dopeman: „Orbán Viktorral még az is jól jár, aki nem rá szavaz"

Már csak napok választanak el minket az április 12-ei választástól. Ilyenkor már nemcsak a hivatásos politikusok, hanem a közvéleményt formáló hírességek is egyre nagyobb hévvel vetik bele magukat a kampányba. Ebben a felfokozott légkörben minden egyes megszólalásnak súlya van, különösen akkor, ha valaki olyan nyers őszinteséggel fogalmaz, ami alapjaiban kavarja fel az állóvizet. Pityinger László, vagy ahogy az ország ismeri, Dopeman az elmúlt időszakban többször is hitet tett a kormány békepárti politikája mellett, ám most, a kampány hajrájában minden eddiginél élesebb párhuzamot vont Orbán Viktor és Magyar Péter között. Dopeman szerint a választás nem csupán politikai programokról, hanem alapvető emberi értékekről és a jellem erejéről szól.

Dopeman Magyar Pétert alkalmatlannak gondolja az ország vezetésére (Fotó: Szabolcs László)

Dopeman Orbán Viktort választja

„Április 12-én miért választom Orbán Viktort és nem Magyar Pétert? Jöhetnék a szokásos puffogtatásokkal... De minek? Térjünk a lényegre! Mindketten családfők...” – kezdte gondolatmenetét a zenész. A rapper szerint a hitelesség alapja az, ahogyan valaki a saját mikrokörnyezetével, a családjával bánik. Dopeman hosszas megfigyelései alapján úgy véli, a miniszterelnök magánélete és stabilitása garanciát jelent az ország vezetésére is:

Orbán Viktor hosszú évek óta él a feleségével és szereti. Szereti a gyerekeit, az unokáit, és valószínűleg a legtávolabbi rokonait is. Ők is szeretik őt, én már csak tudom, a szemtanúja voltam

– fogalmazott kendőzetlenül, utalva arra, hogy személyes tapasztalatai is megerősítették ebben a hitben.

Kőkemény kritika: „Magyar Péter elárulta a gyerekei anyját”

A kontraszt azonban itt válik igazán élessé. Dopeman nem kímélte a Tisza Párt vezetőjét sem, akit a lojalitás teljes hiányával vádol. A zenész szerint aki a saját családja egységét sem tudja vagy akarja megőrizni, az nem alkalmas egy nemzet vezetésére:

Magyar Péter elárulta a gyerekei anyját, közvetve a gyerekeit, legutóbb pedig a saját fiát is letagadta...

– vágta oda a rapper, nem hagyva kétséget afelől, miért tartja alkalmatlannak a politikust a bizalomra.