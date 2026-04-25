Újabb híresség nevével élt vissza egy magyar oldal: Senki ne dőljön be a hirdetésnek!

Dombóvári István közösségi oldalán osztotta meg, ahogy egy magyar oldal vele próbálja reklámozni a kamu termékét. A humorista korábban többször beszélt fogyásáról, amit most sikertelenül próbált meglovagolni egy kamu fogyasztószert reklámozó cég. Dombóvári István felhívta követői figyelmét, hogy véletlen se dőljenek be a hírnek, mivel ő semmilyen óriási átalakuláson nem ment keresztül, legalábbis nem olyanon, mint amilyet bemutatnak.

Dombóvári István fogyása valóban figyelemfelkeltő, de nem annyira, mint azt a kamureklám hirdeti (Fotó: Bors)

Dombóvári István leleplezte a nevével visszaélő oldalt

Ha véletlen nem a halálomról írnak, akkor kamu fogyasztószereket reklámoznak velem! Annyira rohadékság, hogy a dagadt képeim eredetiek és A.I.-al meg szépen lefogyasztottak! A sovány képek sajnos nem igaziak, ugyan az inzulinrezisztencia egy 10-15 kg-t leszedett rólam, de az korántsem ennyire látványos

– írta közösségi oldalán a humorista, aki korábban Galla Miklósnak is próbált segíteni.

Dombóvári István felhívta követői figyelmét, illetve azt is elárulta, hogy nem áll meg ennyinél és perre szeretné vinni az ügyet. „Nincs csodaszer, nehogy vegyetek "ketó kávét", inkább jelentsétek az alábbi linket. Remélem megtalálom őket és ki tudok perelni valamennyit, hogy nekiadhassam valamelyik gyerekkórháznak” - emelte ki a humorista.

Dombóvári István előadásain is észrevehető a humorista fogyása (Fotó: YouTube)

Dombóvári István teljesen felháborodott, amikor meglátta a cikket, de amit benne talált, azt már inkább viccesnek találta. „Ennek a módszernek köszönhetően a híres humorista Dombóvári István 21 kg-ot fogyott négy hét alatt, miközben minden barátja és ismerőse hízott” - írta az a kamuoldal, amelyik a humorista nevével próbálta reklámozni termékét.

Dombóvári István már megkereste a céget

Felhívtam őket. Magyarok! Ment a hebegés-habogás! Mindenki mentse el az oldalt, mert valószínűleg hamarosan leszedik

– írta hozzászólásba a híres humorista.

A cikk már nem elérhető, így Dombóvári István elérte a célját. Ennél azonban tovább szeretne menni, mivel elmondása szerint fontosnak érzi, hogy ne használjanak kamuképeket, amivel reklámozni tudják terméküket. A gyermekkórházaknak pedig mindig jól jön a támogatás, így szeretné, ha a per sikeres lenne, így a beteg gyerekeknek tudna segíteni.