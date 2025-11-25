Dombóvári István hajmeresztő kulisszatitkokat árult el Laár András és Galla Miklós estjéről

Amikor Dombóvári István meglátta, hogy Galla Miklós és Laár András pénzgyűjtésbe kezdett, hogy kikerüljenek siralmas anyagi helyzetükből, úgy döntött, hogy egy közös esetet szervez nekik, amivel méltóképpen juthatnak adományhoz. A jászkarajenői művelődési ház vezetőjeként ehhez minden körülményt sikerült megteremtenie, így sikeresen le is zajlott a rendezvény. És bár a két alapszabályt betartották, azaz hogy Galla Miklós ne meztelenkedjen, Laár András pedig ne késsen el, de még így is okoztak némi fejtörést a humoristának. Dombi erről most Bochkor Gábor reggeli műsorában mesélt.

Hatalmas siker volt Galla Miklós és Laár András estje, pedig vasárnapig az sem volt biztos, hogy előbbi egyáltalán megjelenik (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Ahogy mindenki, úgy természetesen a Bochkor műsorvezetői is nagyon kíváncsiak voltak, hogy hogyan alakult Galla Miklós és Laár András közös estje, amilyenre már hosszú évek óta nem volt példa. Dombóvári István pedig készséggel mesélt is a nagy eseményről, a legelképesztőbb kulisszatitkokkal együtt.

Még én is tudtam nézőként élvezni az estét, amin magam is meglepődtem, mert tudni kell, hogy ők ketten rettenetesen háklisak. Vannak az igényes, elvárós művészek, vannak az allűrösök, meg vannak ők, az egy másik zsák. Két klasszikus kötözködő ember, mint a Muppet Showban a két öreg a karzaton. Tehát ha hangos a mikrofon akkor túl hangos, ha halk, akkor túl halk, a lámpa világítson, de nagyon, szóval apróságokban észre lehetett venni, hogy egy kicsit túráztattak engem, amit egy bizonyos keretig engedtem is

– kezdte az élménybeszámolót a főszervező.

„Nyilván ők régóta nem léptek fel együtt, de külön-külön sem, szóval a műsoruk kvázi mondhatjuk, hogy spontán volt. Látszott valami szerkesztésnek a nyoma, de ettől többször eltértek, és nagyon frankón megoldották” – mesélte.

A L'art pour l'art társulat egykori tagjai már hosszú évek óta nem álltak együtt színpadon (Fotó: MW archív)

Laár András és Galla Miklós rengeteg jelmezzel készült

Az is kiderült, hogy az est során a főszereplők többször is átöltöztek, amit a közönség ugyan imádott, de a hangosítás szempontjából egy kész rémálom volt.

Nálunk én vagyok a technikus is, tehát a hangosításért is én felelek. És azt tudni kell, hogy ők rengeteget öltöznek, minden jelentben más a jelmez, amihez ők ragaszkodnak, és jól is áll nekik. De ezáltal a port is mindig máshova kerül, máshogy szól, szóval úgy kellett újrahúzgálnom, mint Britney Spears technikusának, hogy valamennyire szóljon. Az utolsó pillanatig, tehát 17:30-kor volt a beengedés és 17:15-kor még videóbejátszásokat kértek, holott semmilyen erre utaló kérésük nem volt korábban

– árulta el Dombi a Retro Rádión.