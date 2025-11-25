Dombóvári István hajmeresztő kulisszatitkokat árult el Laár András és Galla Miklós estjéről

Amikor Dombóvári István meglátta, hogy Galla Miklós és Laár András pénzgyűjtésbe kezdett, hogy kikerüljenek siralmas anyagi helyzetükből, úgy döntött, hogy egy közös esetet szervez nekik, amivel méltóképpen juthatnak adományhoz. A jászkarajenői művelődési ház vezetőjeként ehhez minden körülményt sikerült megteremtenie, így sikeresen le is zajlott a rendezvény. És bár a két alapszabályt betartották, azaz hogy Galla Miklós ne meztelenkedjen, Laár András pedig ne késsen el, de még így is okoztak némi fejtörést a humoristának. Dombi erről most Bochkor Gábor reggeli műsorában mesélt.
Ahogy mindenki, úgy természetesen a Bochkor műsorvezetői is nagyon kíváncsiak voltak, hogy hogyan alakult Galla Miklós és Laár András közös estje, amilyenre már hosszú évek óta nem volt példa. Dombóvári István pedig készséggel mesélt is a nagy eseményről, a legelképesztőbb kulisszatitkokkal együtt.
Még én is tudtam nézőként élvezni az estét, amin magam is meglepődtem, mert tudni kell, hogy ők ketten rettenetesen háklisak. Vannak az igényes, elvárós művészek, vannak az allűrösök, meg vannak ők, az egy másik zsák. Két klasszikus kötözködő ember, mint a Muppet Showban a két öreg a karzaton. Tehát ha hangos a mikrofon akkor túl hangos, ha halk, akkor túl halk, a lámpa világítson, de nagyon, szóval apróságokban észre lehetett venni, hogy egy kicsit túráztattak engem, amit egy bizonyos keretig engedtem is
– kezdte az élménybeszámolót a főszervező.
„Nyilván ők régóta nem léptek fel együtt, de külön-külön sem, szóval a műsoruk kvázi mondhatjuk, hogy spontán volt. Látszott valami szerkesztésnek a nyoma, de ettől többször eltértek, és nagyon frankón megoldották” – mesélte.
Az is kiderült, hogy az est során a főszereplők többször is átöltöztek, amit a közönség ugyan imádott, de a hangosítás szempontjából egy kész rémálom volt.
Nálunk én vagyok a technikus is, tehát a hangosításért is én felelek. És azt tudni kell, hogy ők rengeteget öltöznek, minden jelentben más a jelmez, amihez ők ragaszkodnak, és jól is áll nekik. De ezáltal a port is mindig máshova kerül, máshogy szól, szóval úgy kellett újrahúzgálnom, mint Britney Spears technikusának, hogy valamennyire szóljon. Az utolsó pillanatig, tehát 17:30-kor volt a beengedés és 17:15-kor még videóbejátszásokat kértek, holott semmilyen erre utaló kérésük nem volt korábban
– árulta el Dombi a Retro Rádión.
„Nagyon féltünk az utolsó pillanatban is, mert Miki beteges, tehát csak a tárgyhéten lemondta kétszer. Mi el is fogadtuk ezt, és készültünk B meg C tervvel. Volt Galla videóbejátszás, volt karton Galla, minden, csak hogy megcsinálhassuk az előadást. Szükség esetén beugrottam volna én is, szóval megoldottuk volna, de mindig az A terv a legjobb” – folytatta.
Külön kellett sofőrt is szerezni, mert Gallának nagyon furcsa utazási szokásai vannak, imád kötözködni a sofőrrel. Jelentkezett egy nagyon kedves sofőr srác, aki azt mondta, hogy már sok problémás embert szállított, én erre annyit mondtam, hogy akkor ez mesterdiploma lesz tesó, és érkezéskor láttam is egy ősz tincset, ami még nem volt ott korábban
– tette hozzá Dombóvári István.
A humorista azt is elárulta, hogy épp az egyik fellépő volt az, aki miatt egy vak párnak vakvezető kutya nélkül kellett érkeznie.
„Nagyon egyszerű az egész. Fél attól, hogy kijön a lakásból, és attól ha visszamegy. A legdurvább része viszont, hogy jelentkezett egy pár, akik nem gyengén látók, hanem vakok, ezt ők mondták így, és vakvezető kutyával közlekednek. Előtte el is jöttek és bejárták a terepet, de a Galla retteg, és emiatt azt kellett mondanom két vaknak, akik szerettek volna eljönni, hogy nem hozhatják a kutyát. Nagyon aranyosak voltak, elmondtam nekik, hogy mindenben segítünk, én személyesen elhozom, hazaviszem őket, de ha egy vakkantást hall a Galla, akkor leszalad a színpadról és vége az egésznek. Végül minden rendben volt, fehér bottal jöttek, és mi is segítettünk, de ez egy olyan nehézség, amivel nem lehet számolni” – jelentette ki Dombóvári.
