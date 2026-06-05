Soha ne bízz meg bennük – Ezek a leghűtlenebb csillagjegyek

A szerelem vak – egészen addig, amíg egy váratlan üzenet vagy egy gyanús esti program romba nem dönti a rózsaszín ködöt. A hűtlenség mögött ezerféle ok állhat: unalom, szabadságvágy vagy egyszerűen az újdonság varázsa. Vannak azonban olyan csillagjegyek, akiknek a vérükben van a vadászat, és nehezebben állnak ellen a kísértésnek, mint mások. Bár a hűség döntés kérdése, az asztrológusok szerint a csillagok állása igencsak hajlamosíthat bizonyos jegyeket arra, hogy félrelépjenek.
Ha kíváncsi vagy, a horoszkóp szerint kik azok, akik a leghűtlenebbek vagy épp a párodat keresed a listán, most kiderül az igazság.
Ha létezik jegy, amelyik pillanatok alatt képes elunni magát egy kapcsolatban, az az Ikrek. Uralkodó bolygója, a Merkúr miatt lételeme a kommunikáció, a pezsgés és az állandó mentális stimuláció. Az Ikrek csillagjegy szülötte nem feltétlenül a fizikai vonzalom miatt lép félre, sokkal inkább a kíváncsiság és a flört izgalma hajtja. Imádja a tiltott gyümölcs ízét és a titkos chateléseket. Mivel ráadásul zseniális dumagép, ha gyanúba keveredik, képes addig csavarni a szót, míg végül te érzed magad hibásnak, amiért féltékenykedtél. Figyelmeztető jel lehet, ha hirtelen túl sokat nyomkodja a telefonját lefordított képernyővel, vagy meglepően titokzatos az esti programjait illetően, van okod a gyanúra.
A Skorpióról azt tartják, hogy a hűség mintaképe – és ez igaz is, amíg tiszta szívből szeret. De jaj annak, aki megbántja vagy elhanyagolja őt! A Skorpió a végletek embere, és ha a kapcsolatban nem kapja meg a kellő mélységet és intenzitást, hajlamos máshol keresni azt. Gyakran bosszúból csalja meg a párját, vagy azért, mert úgy érzi, a partnere érzelmileg eltávolodott tőle, nála ugyanis a szexualitás és a hatalmi játszmák összetartoznak. Mivel a rejtőzködés nagymestere, ha félrelép, azt olyan profizmussal és diszkrécióval teszi, hogy szinte lehetetlen tetten érni.
A Nyilas imádja az életet, a kalandokat, és mindennél jobban retteg attól, hogy kalickába zárják. Ha egy kapcsolatban elmúlik az újdonság varázsa, és beköszöntenek a szürke hétköznapok, a Nyilas menekülőre fogja és elkezd kifelé kacsintgatni. Nem akar ő rosszat, egyszerűen csak hajtja a vadászösztön és a szabadságvágy, nála a félrelépés sokszor csak egy újabb izgalmas kaland a sok közül. Ellentétben a Skorpióval, a Nyilas csapnivaló titkolózó. Olyan naiv és őszinte, hogy gyakran saját magát buktatja le egy elejett félmondattal vagy egy félreérthetetlen poszttal.
Nézd meg videón, mit mondanak a hűtlenségről a pszichológusok:
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