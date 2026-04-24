A tárgyalás végére futott be Curtis: könnyek közt nyilatkozott a rapper

Az utolsó szó jogán szólaltak fel azok a férfiak, akiket Katzenback Imre megölésével vádolnak. Köztük van az ismert rapper, Curtis legidősebb bátyja, Széki Lajos is, aki a mai napon társaival együtt reggel kilenckor jelent meg a Fővárosi Ítélőtáblán. A vád igen súlyos: Széki Lajost és társait azzal vádolják, hogy 2009-ben brutális kegyetlenséggel végeztek az egykori MTK-s labdarúgóval, Katzenbach Imrével. A vádhatóság szerint a sportolónak azért kellett meghalnia, mert állítólag eltulajdonította az Eclipse cég érdekeltségébe tartozó H. Attila pénzét. Hogy pontosan mekkora összegről van szó, és mi lett a sorsa a millióknak, azt még az elsőfokú ítélet sem tudta pontosan tisztázni.

Az utolsó pillanatban jelent meg bátyja tárgyalásán Curtis / Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Ahogy arról korábban már lapunk is beszámolt, Széki Lajos hiába kereste édesanyját és fiatalabb öccsét a tárgyalóteremben. Curtis középső bátyja, Tibor a tárgyalás előtt elárulta, az édesanyjuk egészségi állapota miatt nem tudott megjelenni, míg a rapper csak a tárgyalás végére futott be. A Blikknek nyilatkozva Curtis elárulta, a kisfiát íratta be az iskolába, ezért nem tudott idejében megérkezni.

Édesanyánk is szeretett volna eljönni, de reggelre már nem érezte jól magát, és félt, hogy rosszabbul lesz. Az egyébként sem túl jó egészségi állapotát nagyon megviseli ez az ügy. De valójában az egész családunk életére rányomja a bélyeget. Ebben a lelkiállapotban nagyon nehéz ilyenkor mit mondani. Főleg azért, mert ártatlan embereket szeretnének elítélni

- mondta el elcsukló hangon a rapper.

Nem azt szeretném, hogy a bűnös testvéremet mentsék fel, hanem, hogy az ártatlan testvéremet ne ítéljék el, és ez nagyon fontos. Kapcsolattartója vagyok Lajosnak, sokat beszélünk, így jól tudom, a tárgyalások közeledtével még nehezebb számára is ez az ügy

- tette hozzá, kiemelve, édesapjuk halála óta a bátyja testesíti meg számára az apát, aki emellett példamutató életet élt. A rapper szerint egyszerűen összeegyeztethetetlen a múltjával az, amivel vádolják.