Curtis bátyja a vádlottak padján: zokogva készült az utolsó mondatokra

A népszerű rapper legidősebb testvérének sorsa most dől el végleg, hiszen Curtis bátyja életfogytig tartó büntetéssel néz szembe. A Széki család évek óta tartó kálváriája a végkifejletéhez ért, de a tragédia nemcsak a börtönfalakon belül, hanem azon kívül is szedi áldozatait. Lajos hiába kereste beteg édesanyját a hallgatóság soraiban; az idős asszony állapota annyira megromlott az elmúlt években, hogy képtelen volt eljönni a sorsdöntő napra.

Úgy volt, hogy jön édesanyánk is, de félt, hogy rosszul lesz a tárgyaláson, ha meglátja bilincsben a fiát - mesélte Curtis bátyja Fotó: Bors

Curtis bátyja: "Édesanyánk már nem bírná ki a látványt"

A család drámája szívszorító. Curtis középső bátyja, Tibor a tárgyalás előtt könnyeivel küszködve mesélt a családot sújtó fájdalomról. Kiderült, hogy a legidősebb Széki testvér már évek óta nem találkozhatott édesanyjával. Az idős asszony nem azért marad távol a börtönlátogatásoktól, mert elfordult volna elsőszülött fiától, hanem mert a szíve egyszerűen nem bírná ki a rácsok mögötti találkozást.

A család teljesen tönkrement az elmúlt öt évben

– mondta Tibor. A vádlottak ugyanis már fél évtizede előzetes letartóztatásban vannak, mialatt a Katzenbach-ügy maratonivá nyúlt tárgyalássorozata zajlik.

A vád: Egy egykori focista meggyilkolása

A vád súlyos: Széki Lajost és társait azzal vádolják, hogy 2009-ben brutális kegyetlenséggel végeztek az egykori MTK-s labdarúgóval, Katzenbach Imrével. A vádhatóság szerint a sportolónak azért kellett meghalnia, mert állítólag eltulajdonította az Eclipse cég érdekeltségébe tartozó H. Attila pénzét. Hogy pontosan mekkora összegről van szó, és mi lett a sorsa a millióknak, azt még az elsőfokú ítélet sem tudta pontosan tisztázni.

A gyilkossági ügy kulcsfigurája az a H. Attila, aki vádalkut kötött a hatóságokkal. Az ő vallomása az egyetlen közvetlen bizonyíték, amely szerint a cég egyik tulajdonosa, H. László adta ki a parancsot a likvidálásra, miután a focista eltűnt a pénzzel.

Kérdőjelek és elutasított indítványok

A védelem szerint az eljárás tele van lyukakkal. Az ügyvédek egybehangzóan kérték az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését, mivel szerintük sem a gyilkos fegyver, sem az elkövetés pontos körülményei nem tisztázottak. Felmerült a kérdés: vajon H. Attila – aki a vádalkunak köszönhetően mindössze nyolc évet kapott – nem csupán a saját bőrét mentve fogta rá a gyilkosságot Székiékre? Míg ő belátható időn belül szabadulhat, Curtis bátyja és a többi vádlott feje felett életfogytig tartó börtönbüntetés lebeg.