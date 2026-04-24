Az utolsó szó jogán szólalt meg Curtis bátyja: az öccse és az édesanyja is távol maradt

Nehéz nap köszöntött ma Curtisre és családjára. A népszerű rapper idősebb bátyját, Széki Lajost és társait azzal vádolják, hogy 2009-ben brutális kegyetlenséggel végeztek az egykori MTK-s labdarúgóval, Katzenbach Imrével. A vádhatóság szerint a sportolónak azért kellett meghalnia, mert állítólag eltulajdonította az Eclipse cég érdekeltségébe tartozó H. Attila pénzét. Az utolsó szó jogán a vádlottaknak ma még egyszer, utoljára esélyük nyílt beszélni.
Lapunk a tárgyalás előtt beszélgetett Curtis középső bátyjával, Tiborral, aki ekkor elmondta, a családjuk teljesen tönkrement az elmúlt öt évben. A bíróságon egyébként sem a rapper, sem az édesanya nem jelent meg: utóbbi azért, mivel az egészségi állapota annyira megromlott, hogy képtelen volt elmenni.
