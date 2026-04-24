KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

György névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az utolsó szó jogán szólalt meg Curtis bátyja: az öccse és az édesanyja is távol maradt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 10:00
Curtis középső bátyja szerint a családjuk tönkrement az elmúlt években.
Bors
A szerző cikkei

Nehéz nap köszöntött ma Curtisre és családjára. A népszerű rapper idősebb bátyját, Széki Lajost és társait azzal vádolják, hogy 2009-ben brutális kegyetlenséggel végeztek az egykori MTK-s labdarúgóval, Katzenbach Imrével. A vádhatóság szerint a sportolónak azért kellett meghalnia, mert állítólag eltulajdonította az Eclipse cég érdekeltségébe tartozó H. Attila pénzét. Az utolsó szó jogán a vádlottaknak ma még egyszer, utoljára esélyük nyílt beszélni.

Az utolsó jogán szólalt meg Curtis bátyja

Nem jelent meg bátyja tárgyalásán Curtis

Lapunk a tárgyalás előtt beszélgetett Curtis középső bátyjával, Tiborral, aki ekkor elmondta, a családjuk teljesen tönkrement az elmúlt öt évben. A bíróságon egyébként sem a rapper, sem az édesanya nem jelent meg: utóbbi azért, mivel az egészségi állapota annyira megromlott, hogy képtelen volt elmenni.

Az ügyben május 6-án mond ítéletet a bíróság.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
