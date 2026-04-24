Újra apa lesz Boráros Gábor? Megszólalt a barátnő: „Ez az egész helyzet még nagyon új nekem”

Az év eleje felfoghatatlan tragédiát hozott az MMA-harcos életébe: volt párja és kislánya édesanyja, Jákli Mónika életét vesztette egy horrorautóbalesetben. Boráros Gábor azóta egyedül neveli a négyéves Zorát, ám nincs teljesen magára utalva. Jelenlegi élettársa, Dóra minden erejével azon van, hogy a félárván maradt gyermek szeretetben és biztonságban nevelkedjen. A barna hajú szépség a napokban közösségi oldalán válaszolt a követői kérdésekre, és őszintén mesélt a mindennapjaikról, valamint várandósságával kapcsolatban is végre megtörte a csendet!

Boráros Gábor nem vitte el kislányukat Jákli Mónika temetésére (Fotó: László Szabolcs/Bors)

Boráros Gábor barátnője Zoráról: „Nem az anyja, a barátja akarok lenni”

Boráros Gábor párja, Dóra bevallotta, hogy bár rettenetesen nehéz időszakon mennek keresztül, igyekeznek helytállni.

Embert próbáló helyzetben vagyunk, de próbálunk megbirkózni vele. Gábor hatalmas támaszom, és Zorával is egyre jobb a kapcsolatunk. Voltak nehéz napok, de szerencsére jó irányba haladunk

– fogalmazott.

Jákli Mónika halála: Tiszteletben tartják az emlékét

Bár Boráros sokszor hálálkodik kedvesének, amiért a kislány „második anyukája”, ám Dóra ezt a szerepet finomabban kezeli. Gábor azonban érthető módon immár előre szeretne nézni a kislánya édesanyja, Jákli Mónika halála után.

Őszintén szólva nem akarom átvenni az anya szerepét. Nem én vagyok a biológiai édesanyja, és nagyon fontosnak tartom, hogy Zora soha ne felejtse el az anyukáját. Inkább egyfajta bizalmas, baráti viszonyt szeretnék vele kiépíteni.

A barna szépség védelmező ösztöneit az is mutatja, hogyan kezeli a kislány jelenlétét a közösségi médiában. Tudatosan nem posztol olyan fotót, amin látszódik a gyermek arca. „Meg akarom védeni őt. Gáborral megbeszéltük, és rám bízta a döntést. Nem elrejteni akarom, csak óvni a nyilvánosságtól” – tette hozzá.

Boráros Gábor második anyukaként tekint párjára (Fotó: Instagram)

Boráros Gábor párja babát vár?

Szárnyra kaptak a pletykák, miszerint Dóra anyai örömök elé néz. Mi több, a követői már látni vélték őt kerekedő pocakkal... Nos, a fiatal nő úgy döntött, tiszta vizet önt a pohárba.

Gábor már beszélt erről. Én viszont még nem érzem magam készen, hiszen ez az egész helyzet még nagyon új nekem. Meglátjuk, mit hoz a jövő

– válaszolta sejtelmesen Dóra, amit egy szlovák portál is megírt.